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《不夠善良》「總經理」路斯明公開完整訊息！曝與許瑋甯刪減畫面

▲《不夠善良的我們》中「總經理」路斯明（左）完整公開與「Rebecca」許瑋甯（右）訊息內容，曝光刪減細節引起關注。（圖／路斯明臉書）
▲《不夠善良的我們》中「總經理」路斯明（左）完整公開與「Rebecca」許瑋甯（右）訊息內容，曝光刪減細節引起關注。（圖／路斯明臉書）

記者洪生儒／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》在27日播出結局之後，至今仍是話題焦點。而在劇中Rebecca（許瑋甯 飾）在生前傳訊息給舊愛們時，也傳給了那位已婚的總經理（路斯明 飾），不過在播出的時候，觀眾們只看到一半的對話紀錄，便有劇迷直接向演員本尊提問，路斯明也在社群上親自回應網友，為大家解答完整的訊息內容，掀起熱議。

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▲路斯明在社群上親自回應網友，為大家解答完整的訊息內容。（圖／路斯明臉書）
▲路斯明在社群上親自回應網友，為大家解答完整的訊息內容。（圖／路斯明臉書）
在劇中可以看到，路斯明飾演的已婚總經理收到了Rebecca的簡訊，播出畫面中也可看到他正在打字，內容寫到「I can't be the good person when I'm in love.（當我戀愛時，我沒辦法當一個好人。）」，不過打到一半就跳到下一個畫面了，讓不少觀眾都相當好奇後續。而路斯明也透過社群發文解釋：「再次強調，總經理沒有發出簡訊喔。」

▲在劇中Rebecca（許瑋甯 飾）在生前傳訊息給舊愛們時，也傳給了已婚的總經理（路斯明 飾），不過播出時觀眾們只看到一半的對話，便有劇迷直接向演員本尊提問。（圖／路斯明臉書）
▲劇中Rebecca（左）在生前傳訊息給舊愛時，也傳給了已婚的總經理（右），不過播出時觀眾只看到一半的對話，便有劇迷直接向演員本尊提問。（圖／路斯明臉書）
此外，路斯明貼文中的截圖也可以看到，總經理除了回撥之外，也有傳一段訊息回覆，但因為文字被切成了一半，就有粉絲在貼文底下發問：「可以知道上面那句you mean more...... ever know是什麼嗎？」路斯明看到後也親自回應網友：「you mean more to me than you’ll ever know（你對我來說意義重大，遠遠超過你所知道的。）」

▲路斯明也透過社群發文表示：「再次強調，總經理沒有發出簡訊喔。」（圖／路斯明臉書）
▲路斯明也透過社群發文表示：「再次強調，總經理沒有發出簡訊喔。」（圖／路斯明臉書）
其他網友看了路斯明的回應之後，都紛紛留言表示：「天啊這句也太會了！」、「太真心又浪漫」、「這句對知己是個強心針，但還是孤單的」、「終於看清楚訊息了」、「經理深思熟慮後，放下手機」。也有網友無法接受總經理已婚之後還有這樣的行為，「不行！我比較同情總經理太太」、「想知道總經理後來跟夫人怎麼了。」

▲有網友認為總經理的回覆很浪漫，但也有網友無法接受經理已婚之後還有這樣的行為。（圖／路斯明臉書）
▲有網友認為總經理的回覆很浪漫，但也有網友無法接受經理已婚之後還有這樣的行為。（圖／路斯明臉書）
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