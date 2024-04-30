Ella關心田馥甄被大陸抵制！自爆演出後痛哭 親吐原因：壓力太大
本月才剛結束新專輯演唱會的Ella（陳嘉樺），近期接著將投入5月Hito流行音樂獎的演出準備，受訪時她坦言這幾天有瘦了一點，Ella坦言自己容易緊張跟焦慮，先前就曾因為演出壓力，一下台就痛哭。近期傳出好姐妹Hebe（田馥甄）中國的演出被取消，對此，Ella表示自己有私下關心她的狀況。
記者張一笙／綜合報導
Ella昨（29）日出席品牌活動時，身穿斜肩深藍色禮服，打扮十分性感。被問到身形是否比先前略瘦一些，Ella坦言自己最近為了籌備5月份的演出，目前正在積極排練。Ella也透露先前為了準備《艾拉秀》時，因為壓力太大，導致一下台就痛哭，讓她意識到自己必須適時放鬆。
近日好姐妹Hebe因為遭到不理性的中國粉絲粉絲抵制，無奈必須宣布取消中國演出，Ella被問及此事時表示：「這部分馥甄自己也做出回應了，所以我就不多說什麼了。」並透露彼此間都會互相關心，也與Hebe和Selina（任家萱）約好下次聚會時間。
Ella也表示自己在6月的時候，會放長假帶孩子出去玩，被問到兒子，Ella也驕傲地分享媽媽經：「我兒子很愛我，睡前會要求勁寶幫我按摩！」被問到如果兒子交女朋友後會不會擔心地位下滑，Ella也笑著表示：「完全不介意！」驕傲之情溢於言表。
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