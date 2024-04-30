51勞動節優惠整理！吃到飽第2人510元、咖啡買一送一　樂園351元

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田園咖啡廳於5月1日當日推出限定活動「勞動有禮、510特別招待」，當天午間及晚間時段，不限公司行號或行業類別，凡享福卡會員憑員工證或就職服務證明，兩人同行、即可享第二人510元犒賞勞動價(每人原價1,280元)，大啖「極致蟹宴」松葉蟹、旭蟹等，還有現切牛排、生魚片、壽司及各色異國特色佳餚等。需另收一成服務費，福容享福卡免費加入、優惠即刻享。
📍六福萬怡酒店敘日全日餐廳
自5月1日起至5月31日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第二人餐費半價優惠，暢饗百道異國美饌、本季主題「泰好味」經典泰菜，以及平日加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽，優惠價格需另收原價一成服務費。
📍肯德基
迎接五一勞動節，即日起~5/1 推出優惠活動，個人餐雞塊+雙色轉轉QQ球+可樂優惠價 89 元，雞塊+蛋撻+冰奶茶優惠價 82 元，雙人餐炸雞+雞塊+蛋撻也只要 339 元，相當於6折優惠)。
📍星巴克
51勞動節推出「慰勞辛苦的自己 第二杯半價」優惠活動，動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。
📍星巴克西雅圖咖啡
5月1日~5月2日連續兩天全系列飲品享「第二杯半價」，同時寄杯指定飲品「美式咖啡」、「拿鐵」享買二送一，最高可送10杯。限定同品項/大小；冷熱不限；不含瓶裝水。休息站門市不參與活動。
📍7-ELEVEN
迎接今日國際珍奶日與51勞動節，全台門市即日起～5月1日推出勞動節優惠，咖啡飲品有CITY CAFE特大杯美式、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY TEA經典純奶茶「同品項買1送1」，CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY PRIMA大杯精品拿鐵「同品項買2送1」；冰品類有酷聖石複合店89元3oz系列全品項冰淇淋、霜淇淋全口味買1送1、思樂冰大杯全口味買1送1。
📍萊爾富
5月1日～5月3日推出Hi café大杯特濃美式咖啡與特濃拿鐵咖啡(不限冰熱)同品項買1送1；4/29至5/3也推出多款指定人氣糖果、巧克力、能量飲等下殺5折起，有立夢道明寺紫蘇味戀愛挑戰超酸糖，享買1送1優惠、PowerBOMB爆能能量飲料225mL，享第2件5元等。
📍OKmart
5月1日～5月3日推出OK CAFE大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式/拿鐵(不限冰熱)同品項買2送1；5月1日～5月3日OKmall雲端商城也推出咖啡優惠活動，大杯冰熱美式／拿鐵買6杯送3杯，買20杯送12杯再贈送380點。
📍小人國主題樂園
在5月1日勞工節推出一日限定的驚喜優惠活動，只要是1993年5月2日後出生的30歲以下的遊客，出示相關身分證件，就能以超值的351元價格（原價1050元）購買入園門票。
📍可樂旅遊
年中超強檔「高鐵假期」促銷優惠，每週三大方送優惠，5月1日、5月8日上午10點準時至可樂旅遊官網索取會員專屬「69折」優惠代碼。
優惠產品包含「高鐵假期．限定特惠：奇美博物館．台糖長榮酒店（台南）自由行2日」，行程不僅包辦交通與住宿，每房更加贈英國國家藝廊珍藏展特展門票2張。還有適合全家大小一同出遊的「南投埔里承萬尊爵渡假酒店自由行2日」、「高鐵假期．送好禮：雲品溫泉酒店日月潭自由行2日」等。