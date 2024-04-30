容積率爭議！京華城再控北市府37年8霸凌　開發延宕12年損失60億

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容積率從560%變840% 京華城公開計算方式
陳玉坤說明，京華城1987年從「工三」變「商三」用地，容積率原本就該是560%，但卻在市府錯誤計算下被打7折，變成372%，歷經經查院兩任委員糾正，才在2018柯市府任內，由副市長林欽榮確認恢復京華城560%的容積率。
至於560%變840%，陳玉坤表示，是依《都市計畫法》第24條規範下，京華城依法獲得20%獎勵容積與30%的容積移轉，在560%乘上1.5倍後就是840%。前者20%，京華城提供詳細內容是4%「韌性城市貢獻獎勵」、8%「智慧城市貢獻獎勵」及8%「宜居城市貢獻獎勵」，此3項繳納相關保證金87.7億元；而30%容積移轉，陳玉坤強調，每個開發商都能申請，總金額是44億元。相當為達840%容積率，京華城付出約131.7億元。
至於容積率調整時間點是否與選舉有關？律師陳昭龍強調，京華城容積率爭議歷經監察院做2次糾正，之前市府有錯誤計算，歷經兩個政黨才回覆到應有的560%，確認回覆後開始做規劃、申請、審議等，難以說明確切時間點。他直言：「台灣每2年就選舉1次，沒有一個時間不是選舉年！」
京華城開發案被拖12年 損失估60億元
陳玉坤表示，京華城過去是單點百貨公司，經營很困難，商機被東區、信義區瓜分，有聯貸的壓力，其實撐不下去，才想辦法去賣掉改建。而整體開發案倍延宕了12年，損失有多少？陳玉坤苦笑，難以估算，但如果從公司財報來看，「損失至少50~60億元」。
至於完工時間是否會受到影響，陳玉坤說：「多多少少會受到影響！」他透露目前仍在銷售中，已有潛在客戶預訂，強調會努力在預定的2026、2027年完工。陳玉坤呼籲，台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，還京華城清白，將對不實指控提出告訴，強調37年來沒有任何一任市長圖利京華城，「只有京華城37年來被霸凌」。
曾為全球最大球體建築「京華城購物中心」，2019年11月熄燈後，由威京集團旗下中石化子公司鼎越開發以372億餘元取得，改建為頂級辦公園區「京華廣場」，是威京總部集團首度轉戰頂級商辦的代表作，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，2023年5月公開，曾透露總銷千億元、單價上看200萬至250萬元，預計2026年完工。
京華城完整八點霸凌控訴全文：
霸凌一、民國76年起，因應都市發展之趨勢，京華城由工業用地變為商業用地，在沒有法源依據下，民國78年吳伯雄市府時期被要求捐地30%，開全台被迫捐地之首起惡例。嗣後，民國80年，黃大洲市府時期市府要求我方就所捐之土地應登記予市府所有後，始得核發建照。
霸凌二、民國85年，陳水扁市府時代增加要求我方繳交2.2億元之不樂之捐後，方允核發京華城使用執照。
霸凌三、民國96年起，郝龍斌市府時期前後8年錯誤認定京華城容積率，經過我方多次陳情後均不置理，縱經102年監察院調查後仍置若罔聞。
霸凌四、郝龍斌市府時期，民國101年國門雙子星開發案期間我方被關係人傳話，要求就國門雙子星開發案與京華城容積率回復原本560%案，兩者只能擇一，我方認為應該依法處理並予嚴正拒絕，惟郝龍斌市府卸任前竟將國門雙子星開發案廢標、京華城容積率560%仍不予更正。
霸凌五、民國103年，本公司為配合整體開發，代西北側地主捐出600平方公尺土地，郝龍斌市府刻意曲解法令，函文見解前後不一，影響訴訟結果，導致我方求償無門。
霸凌六、民國103年，郝龍斌市府之張金鶚副市長濫用裁量，逕以國防及經濟需要為由，迅行解除整體開發後，毫不考慮任何後續補救措施。
霸凌七、民國105年，監察院確認京華城容積率原本即為560%，柯文哲市府之林欽榮副市長卻在民國107年恢復京華城容積率560%時，同時刪除原有都市計畫書對允建樓地板面積之保障。
霸凌八、民國110年，京華城再開發案依法購買30%的容積移轉，柯文哲市府核定價格竟然超過信義計畫區容移土地價格。