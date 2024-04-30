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不只有景點！越南下龍灣每年吸引逾30億美元外資　最多人投資省份

▲下龍灣所在的越南廣寧省是近幾年外資直接投資金額（FDI）最高的省份。（圖／報系資料照）
▲下龍灣所在的越南廣寧省是近幾年外資直接投資金額（FDI）最高的省份。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

被列為世界遺產的下龍灣所在的越南廣寧省，是近幾年外資直接投資金額（FDI）最高的省份，甚至超越河內和胡志明市等經濟重鎮，由於全球供應鏈移轉和越南政府積極發展基礎建設，廣寧省成為許多外商的心頭好。

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《日經亞洲》報導，廣寧省去年吸引260萬名外國觀光客造訪，擁有「海上桂林」之稱的北部觀光勝地下龍灣，有著美不勝收的風景，觀光客人數更是居高不下，占全年入境越南觀光人數的21%。

除了觀光收益大豐收，下龍灣所在的廣寧省更獲得最多的外資投入，根據越南統計局，廣寧省去年吸引31億美元的外國直接投資，超越國內其他省分和五大城市。排名居次的是吸金26.8億美元的太平省；北江省以15.3億美元位居第三。

由於緊鄰中國大陸且擁有250公里海岸線，廣寧省成為企業將製造部門移出中國大陸後，具備維持現有供應鏈和方便產品出貨等優點的首選之地之一，當地的太陽能電池技術、電子設備和石化產品等產業，也正在當地擴大布局。

而與廣寧省交界的直轄市海防，去年吸引14.8億美元外國直接投資，同時越南最大民營集團Vingroup旗下電動車VinFast工廠也設在海防。2018年啟用的萊縣國際港，和同年啟用的連接海防與河內四號高速公路，以及2022年啟用的連接海防和芒街的六號高速公路，皆大幅促進周邊地區的繁榮。

另外，廣寧省的勞動力成本和租金都比河內和胡志明市來得划算，近幾年胡志明市和河內的租金與人力成本飆漲，河內工業園區每平方公尺的租金從2019年前後的90~120美元，漲到100~170美元；而越南北部廣寧省的工業園區則由疫前的60~70美元漲至80~100美元，比河內與胡志明市便宜。

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