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快訊／愛莉莎莎情斷「羽球教練」呂杰陽！IG宣布分手：與家暴無關

▲YouTuber愛莉莎（右）在IG上宣布與羽球教練呂杰陽（左）分手，並表示：「與家暴無關！」（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲YouTuber愛莉莎（右）在IG上宣布與羽球教練呂杰陽（左）分手，並表示：「與家暴無關！」（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

記者張一笙／綜合報導

在YouTube頻道上坐擁125萬追蹤的YouTuber愛莉莎莎，今（30）日在IG上宣布與交往1年半的羽球教練呂杰陽分手，並在文中強調2人分手「與家暴無關」，並在文末感謝前男友：「感謝這一年半的時間，曾經讓我有被好好的愛過，讓我理解我在愛情中的模樣，並成為現在更好的我！」

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▲愛莉莎莎（左）與交往2年多的羽球教練呂杰陽（右）分手。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎（右）與交往2年多的羽球教練呂杰陽（左）分手。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎近期不但獨自前往韓國動眼睛手術，還獨自到澳洲遊學，讓不少粉絲們都在網路上討論她與男友呂杰陽的感情是否生變。今日，愛莉莎莎在IG上曬出與呂杰陽的親密合照，讓不少粉絲以為是要闢謠。未料，愛莉莎莎一開始就宣布她與呂杰陽已經分手，並表示從決定分手到公開分手，都讓她花了許多時間作決定。

▲愛莉莎莎（右）與前男友呂杰陽（左）曾經愛得濃烈，拍下不少放閃照。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎（右）與前男友呂杰陽（左）曾經愛得濃烈，拍下不少放閃照。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎透露，呂杰陽是她從大學畢業後同居最久的人，也是她以為可以一直走下去的人，不過2人在密集相處的過程中發現他們之間的價值觀、喜歡做的事，以及對未來的憧憬「都是完全不一樣的」！愛莉莎莎也表示，自己也是在這段感情中，才逐漸意識到自己的問題，舉凡：對另一半太強的控制欲、不愛清理家中整潔、不愛運動等問題，都在與呂杰陽的交往中有明顯的改善。愛莉莎莎十分感謝這段感情帶給她的成長，並表示：「我更喜歡現在的自己。」

▲愛莉莎莎（右）曾經認為，呂杰陽（左）將會是跟她走一輩子的人。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎（右）曾經認為，呂杰陽（左）將會是跟她走一輩子的人。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
事實上，愛莉莎莎曾與呂杰陽一同拍攝影片，並且公開2人的婚前協議書，讓不少人都以為2人好事將近。愛莉莎莎公布分手訊息後，為怕粉絲誤會，愛莉莎莎也在文中強調與呂杰陽分手，並非因為對方家暴或是因為他長期吃軟飯，並且公開祝福呂杰陽的未來，可以「一路都順遂」。

▲愛莉莎莎（右）曾與呂杰陽（左）拍攝YouTube影片，公開2人的婚前協議書，讓不少粉絲認為2人好事將近。（圖／翻攝自愛莉莎莎YouTube）
▲愛莉莎莎（右）曾與呂杰陽（左）拍攝YouTube影片，公開2人的婚前協議書，讓不少粉絲認為2人好事將近。（圖／翻攝自愛莉莎莎YouTube）
呂杰陽近期則是長時間待在泰國，並曾發文表示：「越來越享受跟自己獨處的時間，覺得年紀越大花越多時間跟自己相處，非常enjoy在當下的時空。」在當時就引發不少粉絲的討論，如今2人證實分手消息，讓不少喜歡他們的粉絲，都感到十分震驚及惋惜。

▲呂杰陽近期長時間待在泰國，並曾發文表示：「越來越享受跟自己獨處的時間。」讓不少粉絲猜測2人是否早已分手。（圖／翻攝自呂杰陽IG）
▲呂杰陽近期長時間待在泰國，並曾發文表示：「越來越享受跟自己獨處的時間。」讓不少粉絲猜測2人是否早已分手。（圖／翻攝自呂杰陽IG）
愛莉莎莎全文

今天要來跟大家說一件事：

就是我和跟羽球教練分手了💔

這不是一個簡單的決定

從決定到公開也花了一些時間


他是我從大學畢業後 同居最久時間的對象

也是曾經以為可以一直走下去的人


在這段密集相處的過程中

我們都曾經用盡全力愛過對方

羽球教練是一個很願意配合的人

但是我們兩個的價值觀 真正喜歡做的事

以及對未來憧憬的生活

都是完全不一樣的

然而這些只有交往夠久了 才能明白


在這段愛情的旅程中

我也更了解了我自身的問題

並做了很多調整

一開始對另一半有比較強的控制欲

後來也逐漸磨平了我的稜角

一開始沒有維持環境整潔的習慣

漸漸也懂得每天讓家裡乾乾淨淨

甚至因為他 學會了一個新的運動

持續打了一年半的羽球🏸


我能很肯定的說

和他交往後的我

比原本的我更好了

和以前相比 我更喜歡現在的自己


我很感謝有這樣的一個人

能陪我完成這段人生的功課

我也算在這段愛情的學分裡

圓滿畢業了🎓


羽球教練也有他的問題

但是絕對跟家暴無關

也跟吃軟飯無關XD (在金錢方面我們算平衡)

雖然我們未來要走的方向不同

但是我真心祝福他在未來 一路都順遂 幸福✨


沒有一段愛過的分手會是真正和平的

有可能是激烈的吵架或是內心的波濤洶湧

但是至少現在沈澱了一陣子

我能說對這一切 只剩感謝


感謝這一年半的時間

曾經有被好好的愛過

讓我理解我在愛情中的模樣

並成為現在更好的我

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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