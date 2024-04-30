快訊／愛莉莎莎情斷「羽球教練」呂杰陽！IG宣布分手：與家暴無關

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愛莉莎莎透露，呂杰陽是她從大學畢業後同居最久的人，也是她以為可以一直走下去的人，不過2人在密集相處的過程中發現他們之間的價值觀、喜歡做的事，以及對未來的憧憬「都是完全不一樣的」！愛莉莎莎也表示，自己也是在這段感情中，才逐漸意識到自己的問題，舉凡：對另一半太強的控制欲、不愛清理家中整潔、不愛運動等問題，都在與呂杰陽的交往中有明顯的改善。愛莉莎莎十分感謝這段感情帶給她的成長，並表示：「我更喜歡現在的自己。」
事實上，愛莉莎莎曾與呂杰陽一同拍攝影片，並且公開2人的婚前協議書，讓不少人都以為2人好事將近。愛莉莎莎公布分手訊息後，為怕粉絲誤會，愛莉莎莎也在文中強調與呂杰陽分手，並非因為對方家暴或是因為他長期吃軟飯，並且公開祝福呂杰陽的未來，可以「一路都順遂」。
呂杰陽近期則是長時間待在泰國，並曾發文表示：「越來越享受跟自己獨處的時間，覺得年紀越大花越多時間跟自己相處，非常enjoy在當下的時空。」在當時就引發不少粉絲的討論，如今2人證實分手消息，讓不少喜歡他們的粉絲，都感到十分震驚及惋惜。
愛莉莎莎全文
今天要來跟大家說一件事：
就是我和跟羽球教練分手了💔
這不是一個簡單的決定
從決定到公開也花了一些時間
他是我從大學畢業後 同居最久時間的對象
也是曾經以為可以一直走下去的人
在這段密集相處的過程中
我們都曾經用盡全力愛過對方
羽球教練是一個很願意配合的人
但是我們兩個的價值觀 真正喜歡做的事
以及對未來憧憬的生活
都是完全不一樣的
然而這些只有交往夠久了 才能明白
在這段愛情的旅程中
我也更了解了我自身的問題
並做了很多調整
一開始對另一半有比較強的控制欲
後來也逐漸磨平了我的稜角
一開始沒有維持環境整潔的習慣
漸漸也懂得每天讓家裡乾乾淨淨
甚至因為他 學會了一個新的運動
持續打了一年半的羽球🏸
我能很肯定的說
和他交往後的我
比原本的我更好了
和以前相比 我更喜歡現在的自己
我很感謝有這樣的一個人
能陪我完成這段人生的功課
我也算在這段愛情的學分裡
圓滿畢業了🎓
羽球教練也有他的問題
但是絕對跟家暴無關
也跟吃軟飯無關XD (在金錢方面我們算平衡)
雖然我們未來要走的方向不同
但是我真心祝福他在未來 一路都順遂 幸福✨
沒有一段愛過的分手會是真正和平的
有可能是激烈的吵架或是內心的波濤洶湧
但是至少現在沈澱了一陣子
我能說對這一切 只剩感謝
感謝這一年半的時間
曾經有被好好的愛過
讓我理解我在愛情中的模樣
並成為現在更好的我
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