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限4天開搶！雄獅推「飛首爾、泰國萬元有找」　韓國機票買一送一

▲雄獅旅遊即日起至6月3日舉辦夏季旅展，首爾自由行5日9,999元起、韓國機票買一送一。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊即日起至6月3日舉辦夏季旅展，首爾自由行5日9,999元起、韓國機票買一送一。（圖／雄獅旅遊提供）

記者葉盛耀/綜合報導

雄獅旅遊即日起至6月3日舉辦「世界的有趣、雄獅帶你去」夏季旅展，超夯團體行程萬元有找，早鳥預購每人可享最高1萬5千元折扣，還有國際自由行、郵輪驚喜價，以及機票買一送一等限量搶購，優惠下殺45折起，每週另於官網送出驚喜折扣碼，結帳滿額再享最高千元折扣。另外，可樂旅遊「高鐵假期」專屬每週三推出的69折促銷優惠，則僅剩兩天，包含明日5月1日以及5月8日，準時至可樂旅遊官網索取會員專屬「69折」優惠代碼，多樣產品有69折超低優惠。

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雄獅旅遊此次推出夏季旅展，分別於5月8日、15日、22日、29日推出限量搶購活動，長榮航空泰國6日、首爾自由行5日9,999元起；北海道螃蟹雙溫泉5日19,999元起。更有首爾機票、澎湖3日行程買一送一優惠，另有澳門自由行3日及香港自由行3日，每人最低價6,488元起。

▲泰國6日遊入住曼谷全新萬豪Moxy潮牌酒店9999元起，限量10名5月15開搶。（圖／雄獅旅遊提供）
▲泰國6日遊入住曼谷全新萬豪Moxy潮牌酒店9999元起，限量10名5月15開搶。（圖／雄獅旅遊提供）
而挪威郵輪奮進號澎湖花火節、石垣島5日，3人內艙房每人12,999元起。雄獅旅遊表示，近期旅遊商品銷量成長前三名分別為東南亞、東歐及日本。其中，東南亞及日本因航點及機位供給量增加，以及遊樂園、海島度假、美食等熱門元素加持之下，成為親子客群的熱門選擇。

針對親子旅客，則推薦前往東京迪士尼海洋6月登場的全新主題園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs），以《小飛俠》、《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》等經典動畫為主題打造的奇幻世界，東京迪士尼5日限量搶購29,900元起；或是到新加坡、馬來西亞，一次暢玩環球影城、樂高陸上樂園、樂高海生館等三大樂園，新馬5日36,000元起。雄獅旅遊今年暑假還獨家包下秋田觀光列車的「繩文號」，加碼安排青森睡魔祭、秋田竿燈祭，深度體驗日本文化之旅，5日行程59,900元起。

▲雄獅今年暑假獨家包秋田觀光列車「繩文號」，加碼安排青森睡魔祭、秋田竿燈祭，深度體驗日本文化之旅。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅今年暑假獨家包秋田觀光列車「繩文號」，加碼安排青森睡魔祭、秋田竿燈祭，深度體驗日本文化之旅。（圖／雄獅旅遊提供）
喜歡海島度假的旅客，今年夏天一口氣增加長灘島、普吉島、富國島包機直飛，最快2.5小時就可以直奔度假天堂。長灘島安排浮潛、風帆船、香蕉船等水上活動，入住五星飯店再享精油SPA及奢華下午茶，5日行程19,900元起；普吉島除了暢遊大小PP島，還能乘坐豪華VIP私人帆船遊艇前往最新開發的納卡島海灘，5日行程23,999元起；至於近期爆紅的富國島，是台灣旅客唯一可入境越南免簽證的地區，入住五星酒店度假放空5日行程37,900元起。

長線部分，配合美國西雅圖航線機位增加，雄獅旅遊規畫美加雙國新玩法，一次體驗西雅圖、溫哥華兩大城市，長榮航空美加雙國12日132,900元起；還有7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」將會是全世界上前三大郵輪，雄獅獨家開賣海上烏托邦號、奧蘭多迪士尼13日195,900元起。歐洲則挑戰暑假市場最低價，德瑞10日體驗瑞士高山火車、360度旋轉纜車登上鐵力士山，以及萊茵河遊船，每人最低價93,900元起。

▲雄獅獨家開賣2024年全新郵輪「海洋烏托邦號」，排水量超過23萬噸，將是世界前三大郵輪。（圖／Royal Caribbean提供）
▲雄獅獨家開賣2024年全新郵輪「海洋烏托邦號」，排水量超過23萬噸，將是世界前三大郵輪。（圖／Royal Caribbean提供）
澳洲雪梨燈光藝術節9日獨家包船，品嚐美食同時近距離欣賞歌劇院與港灣大橋夜間燈光美景，每人91,800元起。另外搶先市場第一，雄獅開出2025年雪梨跨年團，早鳥預購優惠最高折5千。

另外，可樂旅遊則有年中超強檔「高鐵假期」促銷優惠，每週三大方送優惠，5月1日、5月8日上午10點準時至可樂旅遊官網索取會員專屬「69折」優惠代碼。

優惠產品包含「高鐵假期．限定特惠：奇美博物館．台糖長榮酒店（台南）自由行2日」，行程不僅包辦交通與住宿，每房更加贈英國國家藝廊珍藏展特展門票2張。還有適合全家大小一同出遊的「南投埔里承萬尊爵渡假酒店自由行2日」、「高鐵假期．送好禮：雲品溫泉酒店日月潭自由行2日」等。

▲可樂旅遊高鐵假期．雲品溫泉酒店日月潭自由行2日，飽覽日月潭幽美景致。（圖／可樂旅遊提供）
▲可樂旅遊高鐵假期．雲品溫泉酒店日月潭自由行2日，飽覽日月潭幽美景致。（圖／可樂旅遊提供）

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