徐巧芯被爆剪音檔助大姑　民進黨：誠信受質疑「車翻了好幾次」

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吳崢上午在中央黨部受訪時表示，他對於他人的關係、感情狀態，原則一向是「勸和不勸離」，但這個過程中更重要的事情是，為什麼徐巧芯、劉彥澧的說法一變再變？在事件爆發之初，劉彥澧自稱對姊姊涉詐騙案「完全不知情」，直到劉向婕夫婦被羈押才知道這件事。
吳崢質疑，據今天週刊報導的內容，在去年年底，劉彥澧就幫助劉向婕出律師費，替她處理詐騙洗錢的官司，也就意味著去年底他就知情了，怎麼會在今年說對詐騙情事一無所悉？
吳崢提到，對劉彥澧來說，是很嚴重的誠信問題，事實上徐巧芯面臨的狀況也是一樣，因為週刊報導內容也有提到，徐巧芯拿了錄音檔、卻只截取及釋出部分內容，這部分是否有誤導社會大眾之嫌？是不是想要幫助劉向婕從案件中切割呢？這也是徐巧芯要說明清楚的。
吳崢指出，社會大眾關注此案，第一，身為台中市政府研考會主委的劉彥澧、擔任中華民國立法委員的徐巧芯，到底有沒有涉入詐騙洗錢情事，到底有沒有幫助詐騙犯？第二是，徐巧芯在這個事件上好像「一台車翻車又翻正，現在又翻過去」，不知道翻了第幾次了。
吳崢舉例，徐巧芯一開始說與大姑沒有往來，後來遭起底雙方有吃飯、有碰面再改口，劉彥澧都不知情的說法也被推翻，到底哪個版本才是真的？徐巧芯和劉彥澧講的話，哪部分是可以相信的？哪部分是不能相信的？大家現在都非常困惑。
吳崢強調，對政治人物來說，誠信是最重要的價值，目前更嚴重的問題是，徐巧芯、劉彥澧的誠信受到質疑，這部分應該出面向社會交代清楚。