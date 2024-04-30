林于倫曾幫打選戰？徐巧芯喊「從不認識」：事實就踢爆誰管姓名
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉夫杜秉澄及劉的友人林于倫，因替詐騙集團洗錢遭收押；不過林于倫的家屬爆料．徐巧芯的老公劉彥澧及劉母其實早就對詐騙案知情，甚至透過律師要求林于倫翻供認罪，還稱林于倫曾替徐巧芯打選戰。對此，徐巧芯表示，「我完全不認識這個人，要如何替我打選戰？」
記者王德蓉／綜合報導
鏡周刊今（30）日報導指出，林于倫的家屬爆料，指劉彥澧及劉母去年就對詐騙案知情，竟透過律師要求林翻供認罪，徐巧芯還公布剪接過的錄音檔，刪除劉向婕跟其他男人曖昧、向丈夫道歉的內容，只揭露遭辱罵的部分，把她塑造成家暴受害者。此外，週刊加碼爆料，徐巧芯去年參選立委時，成立「賴打小組」，攻擊當時的民進黨總統候選人賴清德，還透露正在整理某位新潮流立委論文抄襲的資料，而相關資料都是林于倫透過劉彥澧轉給徐巧芯，曾幫徐巧芯打選戰，卻被翻臉不認人。
對此，徐巧芯今受訪時表示，自己這輩子從來不認識林于倫，要如何幫忙打選戰？「但不排除用匿名爆料的方式，我每天都收到的四面八方的事情，只要確定是事實就會踢爆，誰會去在乎他是什麼姓名？」徐巧芯說，對於林于倫家屬所述的內容毫無所悉，自己取得的錄音檔案也並非來自於林妻；她也認為，不論在何種情形下說殺死老婆全家都是嚴重的恐嚇，後來法院也正式簽發保護令，總不能說那也是造假？她直言，他們夫妻互相有沒有偷吃怎麼會問她？