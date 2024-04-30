TWICE子瑜被志效模仿「一中」道歉影片　台灣ONCE暴怒：會下地獄

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隨後志效忍不住笑場，正式宣布自己加入綜藝節目「房客」主持班底，而這段影片立刻被ONCE發現，幾乎完全仿造JYP 2016年1月15日晚間，發布子瑜因為國籍爭議被迫露臉道歉、落寞唸聲明的影片。
大批台灣ONCE今早在Dcard發表多篇貼文，討論志效的宣傳影片，沒人語氣不激動，「甚至連髮型、表情都模仿了...周子瑜跟魚粉的痛及傷口被拿來這樣子開玩笑很好笑嗎？如果連這樣子都能護航我也沒什麼好反駁的了！『哏』跟『玩笑』要當事人覺得好玩好笑才是玩笑，嘔嘔嘔」、「這分明和當年一模一樣...拍這種東西好玩嗎？到底誰想出來的？ 有沒有尊重過隊友和粉絲的感受！」
甚至還有ONCE說出重話：「如果玩這種哏，製作團隊一定會下地獄的！18層地獄那種！」連非粉絲也看不下去：「我非粉都覺得不行耶！那些說還好的ONCE，如果不是真的神經很大條的，不然就應該不是自己本命所以才這樣覺得吧？我不相信你家偶像發生同樣類似的事情還會覺得沒什麼！」
似乎見到台韓兩地負評逐漸發酵，JYP今（30）日一大早立刻把貼文給移除，節目方也已經修改預告片，將志效模仿的片段整段拿掉，至於經紀公司和製作單位目前尚未有任何回應。
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