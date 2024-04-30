TWICE志效「6點複製」子瑜道歉片！公司急刪文　粉絲無法原諒隊長

TWICE子瑜被志效模仿「一中」道歉影片　台灣ONCE暴怒：會下地獄

▲志效（左圖）模仿子瑜「中國只有一個」道歉影片，輿論罵翻。（圖／Dcard、微博）
▲志效（左圖）模仿子瑜「中國只有一個」道歉影片，輿論罵翻。（圖／Dcard、微博）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓女子天團TWICE隊長志效近來跨足綜藝主持，入主網路節目「房客（세입자）」，怎料，昨（29）日釋出的預告片中，志效疑似模仿隊友子瑜2016年為被舉報台獨，而說出「中國只有一個」的道歉影片，讓台灣ONCE（粉絲暱稱）一面倒暴氣、洗版開罵經紀公司JYP娛樂和製作單位，「隊友和粉絲的傷口被拿來這樣子開玩笑，很好笑嗎」、「會下18層地獄！」

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引起爭議的影片，志效綁凌亂馬尾，穿黑色襯衫，先是在一面白牆前低頭鞠躬，接著說：「大家好，我是志效，因為有些話想跟大家說，所以才站到攝影機前面來。其實這段時間一直都想要宣布，但沒能做到，我身為藝人、偶像、TWICE的隊長，這段時間真的忍得很辛苦，但我也是人，現在好像已經到極限了。」

▲TWICE隊長志效日前播出的節目預告片中，特別片段被發現與子瑜8年前道歉影片雷同，粉絲紛紛到預告片底下留言：「不尊重子瑜就把她還給我們」。
▲志效的節目預告片，與子瑜8年前道歉影片雷同。（圖／X@JYPTWICE）
隨後志效忍不住笑場，正式宣布自己加入綜藝節目「房客」主持班底，而這段影片立刻被ONCE發現，幾乎完全仿造JYP 2016年1月15日晚間，發布子瑜因為國籍爭議被迫露臉道歉、落寞唸聲明的影片。

大批台灣ONCE今早在Dcard發表多篇貼文，討論志效的宣傳影片，沒人語氣不激動，「甚至連髮型、表情都模仿了...周子瑜跟魚粉的痛及傷口被拿來這樣子開玩笑很好笑嗎？如果連這樣子都能護航我也沒什麼好反駁的了！『哏』跟『玩笑』要當事人覺得好玩好笑才是玩笑，嘔嘔嘔」、「這分明和當年一模一樣...拍這種東西好玩嗎？到底誰想出來的？ 有沒有尊重過隊友和粉絲的感受！」

▲對於志效的爭議預告片，ONCE在群組議論紛紛。（圖／讀者提供）
▲看見志效拍的預告片，ONCE在群組議論紛紛。（圖／讀者提供）
甚至還有ONCE說出重話：「如果玩這種哏，製作團隊一定會下地獄的！18層地獄那種！」連非粉絲也看不下去：「我非粉都覺得不行耶！那些說還好的ONCE，如果不是真的神經很大條的，不然就應該不是自己本命所以才這樣覺得吧？我不相信你家偶像發生同樣類似的事情還會覺得沒什麼！」

▲ONCE集體暴怒，紛紛留言撻伐經紀公司和製作單位。（圖／Dcard）
▲ONCE集體暴怒，紛紛留言撻伐經紀公司和製作單位。（圖／Dcard）
▲ONCE集體暴怒，紛紛留言撻伐經紀公司和製作單位。（圖／Dcard）
似乎見到台韓兩地負評逐漸發酵，JYP今（30）日一大早立刻把貼文給移除，節目方也已經修改預告片，將志效模仿的片段整段拿掉，至於經紀公司和製作單位目前尚未有任何回應。

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