徐巧芯丈夫找羅律師？溫朗東爆背景：事情大條、這連連看精不精彩
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案，週刊今（30）日爆料，徐巧芯丈夫劉彥澧及劉母其實去年就知情，還透過律師要求涉嫌詐騙洗錢的林于倫翻供認罪。對此，作家溫朗東指出，媒體報導，該律師姓羅，而他剛好想到一名律師羅盛德，「劉彥澧雄中演辯社大兩屆的學長，跟屏女演辯社劉向婕同屆，兩人高中就熟識」。
記者陳佩君／台北報導
鏡週刊報導，徐巧芯的大姑劉向婕、劉夫杜秉澄及劉的友人林于倫，因替詐騙集團洗錢遭收押，徐及丈夫劉彥澧第一時間切割，強調與大姑夫妻早就沒往來，完全不知道他們犯罪。不過，林的家屬爆料，劉彥澧及劉母其實去年就知情，還透過律師要求林翻供認罪。
溫朗東指出，羅盛德是劉彥澧擔任理事長的「中華民國都市更新研究發展協會」的理事，都更又是徐巧芯參選的重要政見。新北消防局恩恩案中，有前消防員爆料消防局演戲造假，當時新北市消防局勤務中心主任李宇松向爆料者提告，李宇松找的律師就是羅盛德。
「也可能是剛好同姓氏啦！畢竟如果是這位羅律師，那事情就大條了！」溫朗東直呼，羅律師不僅是劉向婕多年好友，也是劉彥澧20年的社團好學長，那表示台中研考會主委早早就知情，協助姊姊處理涉詐洗錢的法律問題，「徐巧芯，這則連連看好不好看，精不精彩？」