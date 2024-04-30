與屋馬齊名！台中營業16年「紅巢燒肉工房」將熄燈 業者首吐原因
以日本和牛與新鮮海鮮等高檔食材聞名的台中市知名燒肉店「紅巢燒肉工房」，與許多年輕人喜愛的「屋馬燒肉」同樣都在2008年創立，不少在地饕客喜歡將兩家拿來比較。而昨（29）日「紅巢燒肉工房」在官方臉書粉專公布，將於5月26日歇業，讓許多老顧客感到十分不捨。而業者也跟記者透露，之後將有新計畫，讓燒肉走向更多元化的新品牌，預計將於7月、8月開幕，要各位老顧客期待。
記者葉盛耀/綜合報導
「紅巢燒肉工房」昨（29）日在臉書粉專公布將於5月26日熄燈，並感性提及「這是我們成長經歷的一部分，也是與顧客共同創造美好時光的珍貴回憶」，開業已16年，提供日本A5和牛、西班牙伊比利豬、美國活波士頓龍蝦等多樣化餐點，還強調代客烤肉貼心服務。
雖說有多樣高檔食材，但也有較便宜的吃法，嚴選豬肉的雙人套餐，只要1600多元就能吃到，每人才800多元，加價購牛肉也還有優惠，相當物有所值。而「紅巢燒肉工房」在Google獲得4.5顆星高評價，如今卻選擇將於5月底歇業。
「紅巢燒肉工房」也於臉書提到，「最後的這些日子裡，我們依舊會等待每個人的來訪，並譜出最完美的紀念終章。」網友們紛紛回應：「吃了好多年了，下個月再去吃一次」、「心目中CP值最高的，謝謝你的一路陪伴，希望很快能再見面。」更有網友留言「別謝幕呀」，足見不捨，更有人說「趁這個月生日吃一下美好的回憶」。
「紅巢燒肉工房」也向記者提到，昨日公佈將歇業的消息之後，的確有許多顧客紛紛致電訂位。另外，業者也鬆口，將熄燈的原因是有新計畫，預計今年7月、8月時將有新品牌推出，到時候會有更多元化的方式呈現，且屆時平均客單價將壓在每人1000元內，請各位喜愛「紅巢燒肉工房」的顧客耐心等待。