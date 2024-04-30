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第5家媒體！金融時報與OpenAI達成協議　將提供新聞訓練ChatGPT

▲金融時報與OpenAI達成協議，將提供新聞內容訓練ChatGPT。（圖／美聯社／達志影像）
▲金融時報與OpenAI達成協議，將提供新聞內容訓練ChatGPT。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

英國《金融時報》今日宣布已與OpenAI公司簽署協議，授權其新聞內容用於人工智慧模型的開發，並允許ChatGPT引用新聞摘要來回答問題，這是第五間媒體與OpenAI進行合作。

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綜合《彭博》與《路透》報導，金融時報與OpenAI在聲明中表示，最新的協議將幫助這家OpenAI利用《金融時報》的內容增強ChatGPT聊天機器人，兩家公司將共同為《金融時報》讀者開發新的人工智慧產品和功能。

金融時報集團執行長瑞丁（John Ridding）表示，雙方期盼透過此次合作，來探索新聞以及人工智慧結合的實際成效，他也強調，人工智慧平台向新聞資訊出版方支付使用的費用，絕對是正確的。

OpenAI 在過去幾個月與美聯社、全球新聞出版商 Axel Springer、法國《世界報》和西班牙 Prisa Media 達成了類似協議。

然而，OpenAI先前也曾面臨出版商控訴違反版權法等多項指控，包含美國「紐約時報」（New York Times）去年12月在美國聯邦法院對OpenAI提告，控訴該公司未經授權擅自使用自家新聞來訓練AI模型。

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