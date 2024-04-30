殷琪「涉嫌運毒」獲不起訴！醫揭大麻「醫療用途」：沒事別亂買
大陸工程、台灣高鐵前董事長殷琪，去年從美國網購標有「CBD 大麻二酚」的藥品，並寄往位於台北市陽明山的房子給寵物狗使用，遭台北關人員查扣，涉犯運輸第二級毒品罪，後續因藥物反應呈陰性，且沒有運輸毒品主觀犯意，因此不起訴。毒物專家、林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提及，大麻二酚確實可以用於醫療，但在台灣其實有許多規範。
記者張志浩／綜合報導
顏宗海指出，常被提及的「大麻」，是一種耐寒的一年生草本植物，生長在溫帶或熱帶氣候；大麻植物內有多達數10種萃取物，其中「THC 四氫大麻酚」是所謂的毒品，在服用後，會對中樞神經有迷幻作用，而「CBD 大麻二酚」則是大麻百多支有效成分中，最具醫療價值的一種。
顏宗海說明，「CBD 大麻二酚」被證實有保護神經、改善皮膚發炎、抗氧化、舒緩皮膚敏感泛紅、為皮膚表層建立保護屏障、改善皮膚自我修復力，也可以治療濕疹等病，常會在面膜、精油等個人保護產品出現。美國食藥署（FDA）其實也已核准含有大麻二酚的藥物用於醫療。
不過，台灣現行也規定，在附有「CBD 大麻二酚」的產品或藥物中，「THC 四氫大麻」含量要小於10 ppm，且在台灣若要使用此類藥物，仍要經過申請、醫師開立處方後才能使用，民眾無法自行到藥局購買。
此外，「CBD 大麻二酚」的相關產品，在網路上其實有合法販售管道，食藥署除了對「THC 四氫大麻」含量有規定外，也強調「購買 CBD 商品僅能是 『自行使用』，並且從國外進口至台灣」，目前在台灣，無論是生產、囤貨、實體販售或代購「CBD 大麻二酚」產品，都屬違法行為。
顏宗海提醒，從國外購買合法的「CBD 大麻二酚」相關產品，務必確認對方是也是合格的官方網站，且千萬不能透過代購方式，請親友或他人攜帶入境，以免觸法。