腸病毒疫情再升溫！上週近1.4萬人就醫 社區流行克沙奇A型
台灣腸病毒疫情進入流行期，且疫情持續升溫，上週就有將近1.4萬人就醫，較前一周上升17.3%，現在社區顯示以克沙奇A型為主，目前今年累計1例重症。
記者許若茵／台北報導
疾管署今（30）日表示，根據監測資料顯示，目前國內處腸病毒流行期，上週(4月21日至4月27日)門急診就診計13929人次，較前一週(11874人次)上升17.3%，近期疫情呈上升趨勢；另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型病毒型別，為零星檢出且感染個案均為輕症。研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。今(2024)年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。
疾管署呼籲，請家長及教托育人員，特別留意幼兒健康情形，教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手，並加強教導學童養成良好的個人衛生習慣，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。另外，應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，並維持環境通風與清潔，降低疫情傳播風險。
疾管署重申，目前除腸病毒A71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可供預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。