車主別忘了！「使用牌照稅」繳納截止日到今天 繳費方式看這裡
使用牌照稅繳納期限到4/30截止，財政部提醒，納稅義務人記得在期限內繳納，若遺失或尚未收到繳款書，可儘速向車籍所在地地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃台查詢或申請補發。此外，提供多元化繳稅管道，可以利用網站繳稅服務網、電子支付或行動支付APP、ATM、電話語音轉帳、超商、金融機構臨櫃辦理。
記者魏妤庭／台北報導
使用牌照稅今年自4/1到4/30開徵，今日就是繳納期限的最後一天，若還沒有繳費的納稅義務人，可以透過財政部提供多元化繳稅管道繳納。包含納稅義務人可登入「地方稅網路申報作業入口網」，直接線上查繳稅款。持繳款書到「代收稅款金融機構（郵局不受理）」以現金或票據繳納，稅額3萬元以下可到「便利商店」繳納。
此外，也可以使用「自動櫃員機（ATM）」、信用卡、晶片金融卡、電子支付帳戶等進行繳稅。或是可使用「行動裝置」掃QRcode連結到網路繳稅服務網站，也可以透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的「APP」進行繳稅。以及「電話語音轉帳繳稅」撥打電話語音（412-1366，代號166#）並以信用卡、本人之活期儲存存款帳戶轉帳進行繳稅。
為簡政便民及節能減碳，財政部表示，自去年7/1起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書歸戶服務，納稅義務人得於開徵2個月前，向車籍所在地之地方稅稽徵機關申請，就同一直轄市、縣（市）轄區內之全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以5筆車籍為限，已申請歸戶之車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。