國中小獎懲準則公布！服儀作息一致性規範　重大違規引入司法資源

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教育部依權責積極規劃該準則，邀集各縣市政府、各教育團體、家長團體、法律及教育相關專家學者研商討論，就程序規範、實體規範層面及學校執行層面分析後，訂定該準則提供全國一致性、合宜的國民中小學獎懲原則，以利教育人員推展輔導管教工作，並確保學生獎懲規定符合教育目的、正當性及保障學習權益。
在學生獎勵部分，該準則考量教學實務現場各有其校園文化、學校特色，採取彈性多元的獎勵；管教及懲處則明定其基本原則，包含平等原則、比例原則並應審酌個別學生情況，學校及教師採取之管教措施應有助於教育目的之達成。
該準則提到，對於獎勵、管教與懲處學生的組織及程序，如學生管教懲處相關委員會的組成、委員會審議程序、校長復議等事項，訂定一致性規定，除積極維護國中小學生權益，亦提供全國一致之標準與程序，以利學校推展輔導管教工作。
教育部表示，當學生有危害校園安全、妨害班級教學及學校教育活動之正常進行的行為，或違反依合法程序訂定的校規，或違反法律、法規命令或地方自治法規等行為發生時，教師、學務處、輔導室或學校對學生得採取的管教措施，區分為3種類型，（1）一般管教措施、（2）學務處及輔導室之特殊管教措施、（3）學校之特殊管教措施。其中，學校的特殊程序管教措施，為學生違規情節重大時，如需由家長帶回管教、引入社政或司法等資源，則需慎重評估規畫其管教策略及妥適性，學校應經正當審議後實施。
教育部表示，經審視過去學生獎勵、管教及懲處措施的爭議案件，並針對國民中小學獎懲規定內容、執行情形之差異盤點後，就違反服裝儀容、情感關係及違反學生在校作息規定的管教懲處，訂定一致性規範，以維護國中小學生基本權益。
另外，該準則明訂學生不服學校特殊管教措施的救濟，國民中學及國民小學學生對於學校有關其個人之懲處、其他措施或決議，認為違法或不當致損害其權益者，可依《國民教育法》第45條、高級中等以下學校學生申訴及再申訴評議委員會組織及運作辦法，由其法定代理人或實際照顧者代為提起申訴。