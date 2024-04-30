官方盤點認證！金秀賢《淚之女王》「狂哭40次」 呼應劇名意義
韓劇《淚之女王》在28日播出大結局之後，話題熱度持續不斷，至今仍有不少網友在網路上討論劇情。《淚之女王》除了打敗《愛的迫降》突破tvN戲劇史上最高收視紀錄之外，演員金秀賢跟金智媛在劇中的演技也大獲好評，尤其是金秀賢的哭戲，只要他一哭就會感染一大票觀眾的情緒，而Netflix Korea也特地盤點了金秀賢在16集中總共哭了40次，引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
Netflix Korea官方在IG上發了一段短片，並在貼文中寫道：「出於好奇心開始數著哭了多少次，發現自己在螢幕前哭了...白賢祐總共哭了40次！」，官方小編還逗趣地說自己哭的比白賢祐還多，貼文一出馬上吸引廣大網友討論。
網友們看到Netflix Korea盤點白賢祐哭了40次的影片之後，都紛紛留言表示：「南韓水龍頭名不虛傳啊！」、「史上最可愛的哭哭寶寶」、「觀眾們大概哭了1000遍吧」、「我每次都跟著劇情哭成一片」、「哭這麼多次...有點太瘋狂」、「不知道每次拍完戲眼睛會多腫。」
此外，根據韓媒《Gukje News》報導，先前製作組曾出面解釋過劇名的意義，《淚之女王》的韓文原文是「눈물의 여왕（翻譯：眼淚的女王）」，而眼淚其實代表的是白賢祐，女王則是指洪海仁。《淚之女王》也將在5月4日和5月5日推出特別篇，讓觀眾們都感到非常期待。
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