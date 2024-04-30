李俊昊相隔半年來台！到台北秒嗑2台灣美食 親揭「下半年計畫」
南韓男星李俊昊睽違半年再度來台出席精品活動，他在今（30）日下午現身台北101全新PIAGET形象概念精品店的開幕記者會，不少粉絲知道他今天要來，為了目睹心愛的偶像一眼，都紛紛提早來現場排隊。而李俊昊去年10月才來台舉辦見面會，相隔半年再度來台，看到滿滿的粉絲讓他忍不住感動直呼：「作為全球大使來到台北101站台，覺得很開心也很興奮，最重要的是可以與粉絲見面，很幸福！」讓現場粉絲們聽了都歡呼尖叫。
記者洪生儒／綜合報導
李俊昊在今（30）日出席台北101全新PIAGET形象概念精品店開幕活動，他身穿白色西裝出場，宛如白馬王子一般跟大家打招呼。從去年8月至今，李俊昊已經3度來台灣參加活動，連他自己都笑說：「最近好常來台北，這次來之前就已經非常期待，昨天一到台北後，就先吃了牛肉麵，還有喝珍珠奶茶」，讓人感受到他相當喜歡台灣美食。
此外，李俊昊自從韓劇《歡迎來到王之國》播畢後，也已經有一年時間沒推出影視作品，這次他出席活動時，也有被問到2024下半年的計畫，他則透露：「目前正在拍攝Netflix的影集《Cashero》。」
而主持人也好奇提問是否會再來台灣開見面會或是演唱會，李俊昊則表示：「大家這麼期待，如果有機會的話，我也很想再來，最近我會努力專心拍戲，可以的話一定會再來！」讓粉絲們都更加期待他下次來台灣的行程。
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