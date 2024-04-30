林口長庚連7年最賺錢！健保署下半年推補助救「燈塔醫院」

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從整體收支結餘來看，最賺錢醫院前10名依序為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、長庚基隆、桃園長庚、成大醫院、台大醫院、台中榮總、台北榮總、高雄醫學大學附設醫院。
不過單就醫務結餘金額方面，前10名依序為中國附醫、高雄附醫、台中榮總、新竹馬偕、雙和醫院、陽明醫院、奇美醫院、台北馬偕、高雄長庚、嘉基醫院。
健保署醫務管理組組長劉林義接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，非醫務收入可能來自股息、股利，醫務結餘純粹就是來自醫事人員的貢獻，有醫務結餘的醫院更應將結餘回饋給參與貢獻的醫事人員貢獻。
值得注意的是，義大醫院從前次最賺錢前5大醫院到本次變成虧損第2名，劉林義指出，這與醫務無關，是非醫務部分較前年少了8億元。
劉林義表示，就醫務收支部分，近8成院所(188家)有結餘，包括醫學中心18家、區域醫院69家、地區醫院96家、基層診所3家、醫事檢驗所2家；近2成院所(50家)為短絀，包括醫學中心1家，區域醫院13家、地區醫院36家，已相較疫情前狀況好，評估是健保給付調整與特別預算發揮作用。
雖然醫院屬於自由市場，健保署並不會特別干涉運營，但劉林義也說，對於偏鄉、離島的「燈塔型醫院」，下半年將推出補助，讓醫院得以維持運營，維持當地的醫療資源，明日起針對離島5家醫院也會優先實施住院案件補助加成3成方案。