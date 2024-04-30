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林口長庚連7年最賺錢！健保署下半年推補助救「燈塔醫院」

▲健保署今（30）日公告238家醫院財務報告，「最賺錢醫院」由林口長庚連7年蟬聯冠軍。（圖／資料照片）
▲健保署今（30）日公告238家醫院財務報告，「最賺錢醫院」由林口長庚連7年蟬聯冠軍。（圖／資料照片）

記者許若茵／台北報導

健保署今（30）日公告238家醫院財務報告，「最賺錢醫院」由林口長庚連7年蟬聯冠軍，且前5名中，長庚體系醫院就佔4名，但若單看「醫務結餘」，則是中國附醫奪冠。針對離島地區的「燈塔醫院」，為了能持續提供在地民眾必要的醫療量能，健保署也研擬下半年推出補助。

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健保署表示，本次依法公開財報院所共238家，除所有醫學中心(19家)和區域醫院(82家)外，另有地區醫院132家、基層診所3家及2家醫事檢驗所，其中地區醫院較去年增加11家，醫事檢驗所增加1家。

從整體收支結餘來看，最賺錢醫院前10名依序為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、長庚基隆、桃園長庚、成大醫院、台大醫院、台中榮總、台北榮總、高雄醫學大學附設醫院。

不過單就醫務結餘金額方面，前10名依序為中國附醫、高雄附醫、台中榮總、新竹馬偕、雙和醫院、陽明醫院、奇美醫院、台北馬偕、高雄長庚、嘉基醫院。

健保署醫務管理組組長劉林義接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，非醫務收入可能來自股息、股利，醫務結餘純粹就是來自醫事人員的貢獻，有醫務結餘的醫院更應將結餘回饋給參與貢獻的醫事人員貢獻。

值得注意的是，義大醫院從前次最賺錢前5大醫院到本次變成虧損第2名，劉林義指出，這與醫務無關，是非醫務部分較前年少了8億元。

劉林義表示，就醫務收支部分，近8成院所(188家)有結餘，包括醫學中心18家、區域醫院69家、地區醫院96家、基層診所3家、醫事檢驗所2家；近2成院所(50家)為短絀，包括醫學中心1家，區域醫院13家、地區醫院36家，已相較疫情前狀況好，評估是健保給付調整與特別預算發揮作用。

雖然醫院屬於自由市場，健保署並不會特別干涉運營，但劉林義也說，對於偏鄉、離島的「燈塔型醫院」，下半年將推出補助，讓醫院得以維持運營，維持當地的醫療資源，明日起針對離島5家醫院也會優先實施住院案件補助加成3成方案。
 

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