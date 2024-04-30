影／印尼魯昂火山又噴發！警戒重升至最高層級 機場關閉居民撤離
位於印尼北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado，也稱美娜多）以北100多公里處的魯昂火山（Ruang volcano）本月頻頻噴發，當地時間30日凌晨1點15分左右，魯昂火山再度大規模噴發，印尼國家災害管理局（BNPB）已發布最高級別警報，關閉萬鴉老機場，並敦促半徑6公里內的居民撤離。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，火山灰噴發將近兩公里高，火山灰、砂礫和岩石從天而降，遍布該地的建築物，市區能見度極差，白天時間車輛在馬路上行駛也必須打開大燈。
魯昂火山的監測人員表示，火山爆發的「震動非常強烈，甚至導致停電，當下可以感受到玻璃窗和周圍的一切東西都在震動」，火山爆發後岩石則如同雨點般從灰暗的天空落下，景象相當駭人。
在4月中魯昂火山就曾經大規模噴發，當時疏散了1萬1千人，之後警報等級調降，機場重開，居民陸續重返家園，不過今天火山再度噴發，又必須進行疏散。
印尼當局表示，目前沒有傳出火山爆發造成傷亡的消息，但是之後可能還會有進一步「爆炸性噴發」，如果山體部分塌陷墜入海中，甚至不排除有引發海嘯的危險。
印尼位處環太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上，多個板塊在此交匯，很容易發生地震與火山爆發。