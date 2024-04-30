美國首例針頭美容染HIV紀錄！3女因「吸血鬼美容」感染　59人遭殃

影／印尼魯昂火山又噴發！警戒重升至最高層級　機場關閉居民撤離

▲印尼的魯昂火山大規模噴發，導致居民必須疏散，鄰近的機場也被迫關閉。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼的魯昂火山大規模噴發，導致居民必須疏散，鄰近的機場也被迫關閉。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

位於印尼北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado，也稱美娜多）以北100多公里處的魯昂火山（Ruang volcano）本月頻頻噴發，當地時間30日凌晨1點15分左右，魯昂火山再度大規模噴發，印尼國家災害管理局（BNPB）已發布最高級別警報，關閉萬鴉老機場，並敦促半徑6公里內的居民撤離。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》報導，火山灰噴發將近兩公里高，火山灰、砂礫和岩石從天而降，遍布該地的建築物，市區能見度極差，白天時間車輛在馬路上行駛也必須打開大燈。

魯昂火山的監測人員表示，火山爆發的「震動非常強烈，甚至導致停電，當下可以感受到玻璃窗和周圍的一切東西都在震動」，火山爆發後岩石則如同雨點般從灰暗的天空落下，景象相當駭人。

在4月中魯昂火山就曾經大規模噴發，當時疏散了1萬1千人，之後警報等級調降，機場重開，居民陸續重返家園，不過今天火山再度噴發，又必須進行疏散。

印尼當局表示，目前沒有傳出火山爆發造成傷亡的消息，但是之後可能還會有進一步「爆炸性噴發」，如果山體部分塌陷墜入海中，甚至不排除有引發海嘯的危險。

印尼位處環太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上，多個板塊在此交匯，很容易發生地震與火山爆發。


投資印尼544億元！微軟將建設雲端運算和AI基礎設施

猴子成自拍達人！網紅夫妻前往印尼峇里島旅遊　猴子幫忙掌鏡

為搶拍網美照！中國女遊客踩長裙腳滑　印尼火山口前跌落深山谷

影／最高警報！印尼火山噴發疏散逾萬人、機場關閉　恐有海嘯風險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞