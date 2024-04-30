特企／台灣大哥大大玩諧音梗　邰哥+Duck= ？

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首先，筆者發現台灣大哥大在影片上市上線前，就在FB上預告即將會有「邰哥+Duck」神級夢幻組合即將登場，還大玩KUSO梗，讓這對組合登上了各大知名雜誌封面，仔細去看每個雜誌封面的文字，滿滿的幽默感，即便還未上片，已創造了滿滿的注目與期待，讓筆者感受到品牌展現年輕化與創新的意圖。
而廣告的核心概念，為傳達台灣大5G+Wi-Fi 6服務在日常中的實際應用，透過生活中的各種場景，如在外工作與家中娛樂、即時與親友的社群互動等，讓消費者感受到室內室外皆順暢無比的飆速體驗。
4大彩蛋讓你更懂這支廣告
彩蛋1: 大玩諧音梗 「邰哥+Duck=台哥大」
筆者認為想到這個idea的人真是太有創意了，台哥大是一般民眾對台灣大哥大的慣用稱呼，廣告創意則巧妙的將藝人「邰哥」邰智源加上鴨子的英文「Duck」變成了「台哥大」，而且也找來了邰哥與鴨子玩偶來搭當演出，大大地增加了這支影片的趣味性和話題性。
彩蛋2: 邰哥一人分飾七角？
在這部廣告片中，一開場就不難發現「邰哥」的鮮明形象，不僅在於他的名字與「台哥大」的諧音相近，更在於他在片中展現了七種迥異的造型，每一種都鮮明且獨特。特別的是這些多重角色的扮演並非一般的裝扮造型，據品牌表示，拍攝中並非所有角色都是邰哥親自出演，而是拍攝團隊挑戰新的AI換臉技術，巧妙地將替身演員的臉部替換成邰哥的臉，非常期待台灣大能夠有幕後花絮的內容公開，來揭曉到底哪些是真人邰哥？哪些是替身演員？在此之前大家不妨來猜猜看？
彩蛋3: 栩栩如生的鴨子玩偶
另一個為廣告增添魅力的就是吉祥物Duck的演出。仔細一看，影片中的鴨子是真實玩偶，並非電腦特效(CG)合成，操偶師熟練的操作讓鴨子的演出栩栩如生，除了增添童趣，劇中的Duck造型也非常多變，網友都稱讚「這隻鴨鴨真是太可愛了！」，這也成為這隻廣告的另一個亮點。
彩蛋4: 無處不在「大可」含義深遠
影片中巧妙的應用了鴨子的英文Duck與「大可」的同音巧合，大玩許多「大可」的文字趣味，如「大可更快」、「大可跟歐爸約會」…等，成功的將品牌想要給觀眾各種數位生活「大可能」的概念深植人心，廣告結尾的「台灣大 大可能」，也體現了台灣大哥大結合科技，以及持續創新、能所不能的品牌精神。
這支廣告傳達了台灣大哥大在創意和創新技術應用上的用心，它還巧妙地將商業訊息轉化為一段引人趣味的視覺體驗。廣告大大使用了諧音梗的手法展示了品牌如何通過創新的溝通手法與觀眾建立聯繫，從而跳脫了傳統廣告的框架，轉變為一段值得細細挖掘的敘事旅程。
台灣大哥大活動網頁: 大可探索更多可能