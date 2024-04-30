張書偉站上小巨蛋掀Energy回憶殺 王少偉解密5566「4缺1」原因
張書偉7月登上Energy小巨蛋演唱會，掀起台灣經典男團的回憶殺，今（30）日他出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》首播記者會，同劇的王少偉從5566出身，被問到男團合體的話題，他親自解密為什麼不與5566合體？自嘲：「因為我跳不動。」
記者羅凌筠／台北報導
王少偉坦言為Energy合體小巨蛋很開心，「難得這樣的演唱會盛事，替Energy開心啦，台灣很少男團秒殺。」不過5566合體總是4缺1，王少偉對此開玩笑說：「因為我跳不動，肝跟腎不好，不能熬夜。」
《我的婆婆2》故事背景從第1季的餅舖轉移到蘭花養殖，鍾欣凌的4個小孩麻煩不斷，Darren邱凱偉挑戰偷吃渣男，笑說：「婚內出軌踏錯的這一步，會看到新的世界。」王少偉一樣辦事不牢，在一場即興演出的戲，狠狠把洪都拉斯從輪椅上摔進水溝。
林筳諭（勇兔）本季「封奶」，與楊銘威迎來新生命，挑戰高難度的孕婦性生活！蘇晏霈取代勇兔變成「長輩擔當」，戲服一件比一件清涼，被鍾欣凌爆料工作人員在後台拿著吹風機，幫她吹胸部浸透上衣的2塊汗漬，畫面相當害羞。
張書偉、黃姵嘉的感情面臨逃婚危機，「因為發貴很單純，一直找方法挽回小鷗。」新加入的洪都拉斯和丁也恬演出「火寮一哥」跟「火寮一婆」，鍾欣凌多出一個「婆婆」要伺候，還要向自己的媳婦黃姵嘉討救兵。
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