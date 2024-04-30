全聯60元便當有朋友了！「99元大份量」店員燒到暗槓2盒：吃超飽

變頻冷氣「一堆人愛裝二線品牌」！日立、大金被它打敗　老闆認了

▲趁著夏天來臨之前，不少人準備要汰換家中老舊的冷氣機型，然而說到冷氣品牌，你家中冷氣是一線品牌還是二線品牌呢？（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲趁著夏天來臨之前，不少人準備要汰換家中老舊的冷氣機型，然而說到冷氣品牌，你家中冷氣是一線品牌還是二線品牌呢？（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

高溫的天氣已經逐步逼近，這幾天相信已經有少部分的人開冷氣在吹，也有人趁著夏天來臨之前，準備要汰換家中老舊的冷氣機型，然而說到冷氣品牌，一定不少人會直接想到大廠牌日立、大金、三菱重工等等，但你是否發現，走在路上時，仍然會看到許多住家都還是安裝所謂的「二線品牌」，像是禾聯、東元、聲寶等等。就有網友討論「想問一下為什麼還是很多人裝二線品牌的冷氣？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「冷凍空調技術」貼文指出「最近家裡準備要換冷氣，爸媽跟我的意見有的不合，我想要換日立、國際牌的大廠牌，但爸媽覺得只要換二線品牌的富士通或是禾聯這種，雖然價格比較便宜，但是有預算的話不是直接上一線品牌比較好嗎？應該也比較省電吧？」

▲設計師建議，要在廁所安裝冷氣沒有問題，一機可以多用，但建議安裝吊隱式冷氣，把冷氣藏在天花板內。（圖/記者張嘉哲攝）
▲夏日逐步逼近，不少人都準備汰換家中老舊冷氣，但不知道要購買一線品牌還是二線品牌的冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，吸引不少人回應「我家就二線品牌的啊，禾聯吹7年了也沒什麼問題」、「二線品牌也不會太差，重點是只要是一級變頻冷氣耗電量不會差到哪，是差在售後服務、耐用度跟安不安靜」、「二線品牌沒有不好啊，房東超愛裝二線一級變頻冷氣的」、「一線品牌其實沒有比較省電哦！不要被迷思給騙了，現在只要是一級變頻都很省電，但一線跟二線價格差很多就是了」。

一堆人愛裝二線品牌冷氣！日立、大金大品牌被「它」給打敗

很多人都會在安裝冷氣上出現迷思，認為「一線品牌」以及「二線品牌」的區隔是所謂的「耗電多寡」，但其實他們真正的差異是「售後服務」、「耐用度」、「維修頻率」以及「價格」。《NOWnews》記者也實際訪問從事水電冷氣行的莊師傅，他表示「會選擇二線品牌的民眾就是有預算的考量，因為價差真的跟一線有一定的落差」。

「房東最愛裝二線品牌！」莊師傅表示，二線品牌現在比較活絡的就有禾聯、東元、大同、聲寶、富士通、華菱等等，因為跟一線品牌相比的話，價格會差到5000元至10000元不等，但是耗電量其實一整年也才差幾百塊錢，所以說一線品牌跟二線品牌差異並不是耗電量多寡，而是在耐用程度上更加的差異。

▲天氣愈來愈熱，冷氣開工前記得有「3步驟」超重要，除了清潔冷氣室內機出風口與濾網外，還要記得檢查室外機。（圖／記者徐銘穗攝）
▲現在有不少人家中冷氣都愛裝二線品牌，一線品牌的日立、大金輸在價格上的優勢，不過其售後服務以及保固、效能也相對較優，端看消費者怎麼取捨。（圖／記者徐銘穗攝）
一線品牌、二線品牌冷氣PK！耗電量及價格比比看

而記者也實際訪問熊令家電老闆娘，她提供給記者三張圖比較，其中兩張圖是一線品牌，一張圖是二線品牌的能源圖，三台冷氣機型都是平均擁有額外冷氣能力4.0KW值下比較，以下是三台冷氣型號、耗電量以及售價，就可以完全看出「一線品牌」以及「二線品牌」最大差異確實不在「耗電量」。

▲熊令家電老闆娘提供一線品牌以及二線品牌能源圖比較，發現一線品牌的日立、三菱重工與二線品牌華菱年耗電量其說差不多。（圖/熊令家電老闆娘提供）
▲熊令家電老闆娘提供一線品牌以及二線品牌能源圖比較，發現一線品牌的日立、三菱重工與二線品牌華菱年耗電量其實差不多。（圖/熊令家電老闆娘提供）
📍一線品牌「日立」：RAC-40YP「5-7坪」一級效能變頻冷暖分離式冷氣
每年耗電量約880度、平均售價38799元

📍一線品牌「三菱重工」：DXC41ZST-W「5-7坪」一級效能變頻冷暖分離式空調
每年耗電量約827度、平均售價43900元

📍二線品牌「華菱」：BHO-41KIGSH「5-6坪」一級變頻冷暖精緻系列分離式空調
每年耗電量約906度、平均售價28700元

熊令家電老闆娘表示：「從上面的數據就可以看出來，真的一年算下來電費只差幾百塊，但是機價可以發現是差了幾千塊上至上萬塊，所以不要再盲目的買一線品牌了！買一線品牌是為了『靜音、效能（速冷速暖）、保固』而不是為了省電，這點大家一定要搞清楚哦！」

@blancaliao_冷氣廣告真的很騙 闆娘本著一開始的初心 想告訴大家 買一線品牌不是為了省電 根本沒省多少 還買貴好幾千 你買的不是省電 是靜音、效能跟保固時間 最重要的 更是要跳開迷思 打開明亮的雙眼 挑選誰是願意把售後服務 做好做完善做快的品牌 闆娘一律推薦 有預算買三菱重工 預算有限買特菱冷氣 因為最近多了一項 年輕人都愛的 遠端遙控 免加費 直接享有 只要你有wifi 而且售後服務還比很多一線品牌快很多 我也知道很多人在問我 沒在上面的品牌呢 闆娘沒打上去 不是我沒賣過 不能給予中肯建議 就是不建議購買的品牌！ 夏天快到了 想要花的其所 用的安心 唯一指定闆娘的服務 #保養冷氣 #冷氣 #冷氣闆娘 #熊令家電 #三菱重工 #特菱冷氣 #國際 #日立 #大金 #冷氣師傅 #冷氣日常

♬ New Face - 69

變頻冷氣「日立、大金沒最省電」！老闆招出真相：師傅沒講的秘密

變頻冷氣「內行不只會裝日立」！老闆招了2品牌：師傅之間的秘密

變頻冷氣「最省電不是裝日立、大金」！老闆招了答案：公開的秘密

三菱冷氣突然爆紅！他困惑「電機、重工」到底差在哪　老闆揭真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞