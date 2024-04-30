變頻冷氣「一堆人愛裝二線品牌」！日立、大金被它打敗　老闆認了

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貼文曝光後，吸引不少人回應「我家就二線品牌的啊，禾聯吹7年了也沒什麼問題」、「二線品牌也不會太差，重點是只要是一級變頻冷氣耗電量不會差到哪，是差在售後服務、耐用度跟安不安靜」、「二線品牌沒有不好啊，房東超愛裝二線一級變頻冷氣的」、「一線品牌其實沒有比較省電哦！不要被迷思給騙了，現在只要是一級變頻都很省電，但一線跟二線價格差很多就是了」。
一堆人愛裝二線品牌冷氣！日立、大金大品牌被「它」給打敗
很多人都會在安裝冷氣上出現迷思，認為「一線品牌」以及「二線品牌」的區隔是所謂的「耗電多寡」，但其實他們真正的差異是「售後服務」、「耐用度」、「維修頻率」以及「價格」。《NOWnews》記者也實際訪問從事水電冷氣行的莊師傅，他表示「會選擇二線品牌的民眾就是有預算的考量，因為價差真的跟一線有一定的落差」。
「房東最愛裝二線品牌！」莊師傅表示，二線品牌現在比較活絡的就有禾聯、東元、大同、聲寶、富士通、華菱等等，因為跟一線品牌相比的話，價格會差到5000元至10000元不等，但是耗電量其實一整年也才差幾百塊錢，所以說一線品牌跟二線品牌差異並不是耗電量多寡，而是在耐用程度上更加的差異。
一線品牌、二線品牌冷氣PK！耗電量及價格比比看
而記者也實際訪問熊令家電老闆娘，她提供給記者三張圖比較，其中兩張圖是一線品牌，一張圖是二線品牌的能源圖，三台冷氣機型都是平均擁有額外冷氣能力4.0KW值下比較，以下是三台冷氣型號、耗電量以及售價，就可以完全看出「一線品牌」以及「二線品牌」最大差異確實不在「耗電量」。
📍一線品牌「日立」：RAC-40YP「5-7坪」一級效能變頻冷暖分離式冷氣
每年耗電量約880度、平均售價38799元
📍一線品牌「三菱重工」：DXC41ZST-W「5-7坪」一級效能變頻冷暖分離式空調
每年耗電量約827度、平均售價43900元
📍二線品牌「華菱」：BHO-41KIGSH「5-6坪」一級變頻冷暖精緻系列分離式空調
每年耗電量約906度、平均售價28700元
熊令家電老闆娘表示：「從上面的數據就可以看出來，真的一年算下來電費只差幾百塊，但是機價可以發現是差了幾千塊上至上萬塊，所以不要再盲目的買一線品牌了！買一線品牌是為了『靜音、效能（速冷速暖）、保固』而不是為了省電，這點大家一定要搞清楚哦！」
@blancaliao_冷氣廣告真的很騙 闆娘本著一開始的初心 想告訴大家 買一線品牌不是為了省電 根本沒省多少 還買貴好幾千 你買的不是省電 是靜音、效能跟保固時間 最重要的 更是要跳開迷思 打開明亮的雙眼 挑選誰是願意把售後服務 做好做完善做快的品牌 闆娘一律推薦 有預算買三菱重工 預算有限買特菱冷氣 因為最近多了一項 年輕人都愛的 遠端遙控 免加費 直接享有 只要你有wifi 而且售後服務還比很多一線品牌快很多 我也知道很多人在問我 沒在上面的品牌呢 闆娘沒打上去 不是我沒賣過 不能給予中肯建議 就是不建議購買的品牌！ 夏天快到了 想要花的其所 用的安心 唯一指定闆娘的服務 #保養冷氣 #冷氣 #冷氣闆娘 #熊令家電 #三菱重工 #特菱冷氣 #國際 #日立 #大金 #冷氣師傅 #冷氣日常
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