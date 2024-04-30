為何選5/1放假？「勞動節」真實由來曝光　背後藏流血歷史悲劇

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美國於19世紀末轉變為工業社會， 雖然工業生產力大幅提升，但勞工出勤時間也大量增加，每天工作時數約為12至14小時，週末甚至還不一定能休假。為此，美國及加拿大的勞工團體開始推行「8小時工作制」的訴求，芝加哥數萬名勞工於1886年5月1日開始示威活動，卻不幸釀成流血慘案「乾草市場屠殺」。
美國資本家在輿論壓力下，逐漸同意勞工團體訴求，全球各國也跟著受到影響。1889年第二國際成立大會中，決議將每年5月1日定為「國際勞動紀念日」，以此紀念當年在芝加哥示威活動中犧牲的烈士。1919年第一屆國勞大會更通過公約，規定勞工工作時間為每日8小時、每週48小時，為勞工權益爭取更多保障。
🟡世界各國的勞動節
雖然大多數國家都將5月1日定為勞動節，但仍有部分國家不同。美國、加拿大的勞動節是選在9月第一個星期一；紐西蘭勞動節為10月第4個星期一；日本則是將11月23日定為「勤勞感謝日」，並將5月1日稱作May Day，舉行多個促進勞動權益的相關活動。
🟡台灣勞動節
台灣勞動節為5月1日，勞委會每年都會舉辦「全國模範勞工選拔」，選出51位模範勞工，總統也會在勞動節當天接見全國模範勞工，表彰他們對於台灣社會的貢獻。至於到底能不能全國放假？雖然過去曾多次傳出修法消息，但2024年確定沒有全國統一放假，包含軍公教、7類群族仍需出勤，未來51勞動節是否全國同步放假，將交由新政府決定。