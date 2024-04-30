回家故意當愛犬是空氣！柴犬痛哭2萬人朝聖 飼主認錯：我不玩了
最近網路社群上流行了一段「回家故意不理愛寵」的挑戰影片，不少飼主都紛紛惡整自己的愛貓、愛狗，而有一名飼主家中養了一隻可愛柴犬，這天飼主也調皮想要挑戰回家把愛犬當空氣，沒有想到自己的柴犬卻在後面痛哭失聲，懷疑自己的主人不愛自己，影片曝光吸引超過2萬人按讚，讓飼主也急忙跟愛犬道歉，笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
一名中國的飼主柴哥日常都會在社群上分享自己跟柴犬「Max」的生活點滴，然而日前他突然想來個「當我假裝看不到我的狗」挑戰，他一回到家之後，Max就立刻衝到他身邊，但柴哥假裝沒看到，還一直叫Max的名字，Max則滿臉問號的看著自己的主人無視自己，旁白還幫忙下「怎麼辦？我爸眼睛失明啦！」相當的逗趣。
後來，柴哥變本加厲，竟然拿出一隻柴犬的積木並且互動，甚至還假裝拿食物給那個積木柴犬吃，讓Max在一旁看得很不是滋味，最後也只能無奈地趴在主人腳邊看著這一切。直到後來主人仍然不停止理會Max，沒想到Max一個情緒上來，直接放聲痛哭起來。
這讓柴哥瞬間就著急了，開始安慰Max說：「好了好了，看著委屈的，怎麼就哭了呢？爸爸不玩了啊」Max聽到主人的玩笑話後，就立刻停止哭泣，不過也站到積木柴犬的旁邊擺臭臉，讓柴哥哭笑不得的說：「這下牠真的emo了」。
影片曝光後，吸引超過2萬名網友朝聖按讚「嗚嗚！柴犬在哭的時候我都想哭了」、「大家不要亂玩寵物啦！很可憐耶」、「柴哥一定沒有料到Max會痛哭，直接就嚇壞不敢玩了」、「柴柴：看你下次還敢不敢捉弄我」、「太好笑了，被反將一軍的概念」、「太傷人了！Max太委屈了」。