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黃健瑋神隱10個月悄悄復工　老婆蔡亘晏談MeToo案：交給司法

▲蔡亘晏（右）透露老公黃健瑋已經復工，MeToo案交給司法調查。（圖／野草創作家協會、英雄旅程提供）
▲蔡亘晏（右）透露老公黃健瑋已經復工，MeToo案交給司法調查。（圖／野草創作家協會、英雄旅程提供）

記者羅凌筠／台北報導

女星蔡亘晏（爆花）與老公黃健瑋演出《人選之人–造浪者》的幕僚夫妻，深受觀眾喜愛，不過去年6月，黃健瑋捲入Me too事件，神隱至今10個月，蔡亘晏今（30）日出席第4屆「野草計畫」開跑記者會，被問及黃健瑋的復出計畫？她表示：「交給司法調查，好好過日子。」

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▲黃河（左）、蔡亘晏（右）擔任劇本徵件評審。（圖／野草創作家協會、英雄旅程提供）
▲黃河（左）、蔡亘晏（右）擔任劇本徵件評審。（圖／野草創作家協會、英雄旅程提供）
蔡亘晏談到，黃健瑋並未完全停工，近期有拍攝新作，被問到有沒有獨扛家計的感覺？蔡亘晏笑說：「不會啦。」她的公婆會幫忙照顧家人，夫妻生活如常，而且他們很會幫自己安排行程，黃健瑋抽空還會去上廚藝課。

▲黃健瑋（右）和老婆爆花為《人選之人》同框宣傳。（圖／大慕影藝提供）
▲蔡亘晏否認為黃健瑋（右）獨扛家計。（圖／大慕影藝提供）
周刊早前爆料，黃健瑋拍馬來西亞導演柯汶利的電影《默殺》，因Me Too案被迫重拍，柯汶利的女友張鈞甯出資500萬還親自去演，這消息已遭張鈞甯反駁是「不實報導」，蔡亘晏對此也噤聲：「問鈞甯好了。」

「野草計畫」挖掘具有潛力與創意的故事，首獎有獎金20萬元及後續開發劇本的機會，黃河、蔡亘晏一起參與評審工作，除了期待從演員視角發現更多好創意，也非常期待與業界有更多的交流，徵件期間為5月1日至5月31日，入圍公布名單將在8月19日揭曉。

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