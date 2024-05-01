高鐵今年力拚「營收破500億元」　王國材：無調漲票價必要

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當年高鐵興建時，曾面對大波反對聲浪，時任國民黨主席馬英九就公開痛批「高鐵是廢鐵」，更以安全問題為由一度拒搭高鐵。高鐵起初運營的客運量也低於預期，每天不到4萬名乘客，加上高額折舊費用、利息積累債務，迎面而來的便是破產危機。為了避免高鐵陷入破產重組窘境，交通部出手相救，啟動系列財務改革，經歷過3任交通部長的協商和方案，不僅更改折舊計算，公家也進行增資，才解決高鐵財務危機，營運逐漸穩定獲利，實務上也從民營公司轉為公有民營公司。
查看高鐵營收財報，2023年營收498.12億元，創下歷史新高，年增34%，旅運量也屢創新高，2023全年旅客數達7308萬人次，反映出旅客對搭乘高鐵往返西部走廊城際間的高度旅運需求，稅前淨利也創史上年度新高來到97億元。
除了透過提前清償聯貸本金來節省利息費用外，高鐵更積極與聯貸銀行團協商聯貸授信利率調降作業，在2023年12月完成與銀行團簽署聯貸降息案增修契約，並自2024年1月3日開始生效，將聯貸加碼之利(費)率自原0.92%調降至0.45%，除2023年認列一次性合約修改利益68.3億元外，2024年度利息支出在聯貸利率調降後得以節省約10億元。高鐵表示，2023年4月完成提前清償聯貸本金100億元，對2023年全年利息費用節省了1.9億元，相當程度減緩2023年3月中央銀行再度升息所致的財務衝擊。
高鐵資深副總經理顏昭立日前也告訴媒體，2023年維修成本29億元，相較2022年27億元就增加2億元，薪資方面2023年支出62億元，相較2022年52億元提升19%，今年營收目標則努力破500億元，至於票價是否會調整，他則表示會考量社會影響評估。
對於外界關心雙鐵票價是否調漲，4月30日王國材表示，高鐵公司持續獲利，暫無調漲票價必要，但台鐵應該調漲，不過交由準交通部長李孟諺5月20日上任後再行討論。