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高鐵今年力拚「營收破500億元」　王國材：無調漲票價必要

▲台灣高鐵自2007年起營運，17年來歷經破產危機，到如今廣受民眾歡迎，節假日甚至一票難求，串聯起北高交通。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣高鐵自2007年起營運，17年來歷經破產危機，到如今廣受民眾歡迎，節假日甚至一票難求，串聯起北高交通。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

台灣高鐵自2007年起營運，17年來歷經破產危機，到如今廣受民眾歡迎，節慶假日甚至一票難求，串聯起北高交通，高鐵今年更期許營收破500億元，再創歷史新高。對於近年一直有被拿出來討論的票價漲幅一事，交通部長王國材認為，高鐵目前無調漲票價必要。

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高鐵是台灣首例採民間興建營運後轉移模式（BOT模式）的公共工程，自1998年至2067年的70年間由高鐵公司興建、運營，2068年起將交由政府經營。起初高鐵自2007年1月5日起通車試營運、2月1日起正式營運，當時行駛範圍僅有板橋站到左營站，繼2007年3月2日納入台北站到板橋站、2016年7月1日南港站到台北站，高鐵才全線開通，南港站到左營站全線長達350公里。

當年高鐵興建時，曾面對大波反對聲浪，時任國民黨主席馬英九就公開痛批「高鐵是廢鐵」，更以安全問題為由一度拒搭高鐵。高鐵起初運營的客運量也低於預期，每天不到4萬名乘客，加上高額折舊費用、利息積累債務，迎面而來的便是破產危機。為了避免高鐵陷入破產重組窘境，交通部出手相救，啟動系列財務改革，經歷過3任交通部長的協商和方案，不僅更改折舊計算，公家也進行增資，才解決高鐵財務危機，營運逐漸穩定獲利，實務上也從民營公司轉為公有民營公司。

查看高鐵營收財報，2023年營收498.12億元，創下歷史新高，年增34%，旅運量也屢創新高，2023全年旅客數達7308萬人次，反映出旅客對搭乘高鐵往返西部走廊城際間的高度旅運需求，稅前淨利也創史上年度新高來到97億元。

除了透過提前清償聯貸本金來節省利息費用外，高鐵更積極與聯貸銀行團協商聯貸授信利率調降作業，在2023年12月完成與銀行團簽署聯貸降息案增修契約，並自2024年1月3日開始生效，將聯貸加碼之利(費)率自原0.92%調降至0.45%，除2023年認列一次性合約修改利益68.3億元外，2024年度利息支出在聯貸利率調降後得以節省約10億元。高鐵表示，2023年4月完成提前清償聯貸本金100億元，對2023年全年利息費用節省了1.9億元，相當程度減緩2023年3月中央銀行再度升息所致的財務衝擊。

高鐵資深副總經理顏昭立日前也告訴媒體，2023年維修成本29億元，相較2022年27億元就增加2億元，薪資方面2023年支出62億元，相較2022年52億元提升19%，今年營收目標則努力破500億元，至於票價是否會調整，他則表示會考量社會影響評估。

對於外界關心雙鐵票價是否調漲，4月30日王國材表示，高鐵公司持續獲利，暫無調漲票價必要，但台鐵應該調漲，不過交由準交通部長李孟諺5月20日上任後再行討論。

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