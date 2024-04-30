韓國三星Q1營利飆升近10倍 AI手機「Galaxy S24」功不可沒
韓國三星電子（Samsung Electronics Co.）今（30）公布今年第一季財報，結果顯示在人工智慧的擴張下驅動了記憶體晶片市場的復甦，三星半導體部門自2022年以來首度轉虧為盈，營益更飆升超過900%，公司整體營收更超過分析師預期，比起去年同期飆升932.8%至6.61兆韓圜。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《CNBC》、《路透社》等外電報導，三星30日公布的Q1財報顯示，該公司整體營收上升了將近13%，以年增12.81%的比例來到71.92兆韓圜（約520億美元），超過LSEG調查的分析師預估值71.04兆韓圜。三星電子表示，這是受到記憶體晶片價格上升和其旗艦智慧手機Galaxy S24的強勁銷售所驅動。
三星透過財報聲明表示，記憶體部門因高附加價值產品，例如HBM、DDR5、伺服器SSD及UFS 4.0.等的需求，以及報價上揚而轉虧為盈，整體營益也隨之增加至6.61兆韓圜。
此外，今年下半年三星也預測受到生成式AI技術擴張的驅動，半導體市況將因需求強勁而保持正面，另外個人電腦需求也會面臨淡季影響，這可能導致三星的客戶在2024年下半年新產品發布前調節庫存。
針對廣受好評的旗艦機Galaxy S24，三星也表示會加強該產品的銷售，這款手機建有一系列以AI驅動的新功能，包括在通話時以13種語言和17種方言即時翻譯。