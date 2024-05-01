旅運量創新高！高鐵啟動「三階段增班」　6招解套自由座壅塞

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近年來搭乘高鐵人數持續增加，少部分自由座旅客違規行為也引發議論，對此，高鐵說明，自2007年通車營運以來，整體運量持續穩定成長，至2019年疫情前，日均運量18.5萬人次，2020年至2022年間雖受一度受到疫情衝擊，但2023年受惠疫後復甦，全年旅運7308萬人次，創歷史新高，日均運量達20萬人次。
高鐵表示，他們會定期進行運能檢視，並適時啟動常態增班或短期增班，2023年至今，在常態增班部分，2023年7月及10月、2024年1月，已規劃三階段常態性增班，7/1起將每週固定開行車次由1016班增加到1025班，10/16起再增到1039班，後續再增加到1060班次。
短期增班方面，高鐵提到2023年8月下旬即針對暑期旅運需求實施短期增班，兩週共增開12班。另於歲末旅運人潮較多時段，於11月及12月實施短期增班。今年3月中下旬，則因應提前掃墓及大型活動，進行短期增班，三個週末共增加58班，以加強服務旅客。另有連假增班，針對連假提前規劃人潮疏運計畫，啟動增班機制，於尖峰時段進行增班，擴大供給以因應連假期間的旅運需求。
因應自由座旅客增加，高鐵也依自由座旅客乘車特性，規劃各種分流/引導措施，各車站及列車也於尖峰時段加派人力，協助旅客順利乘車。
針對通勤時段，高鐵在歷次增班規劃時，除於通勤時段加開車次外，更擴大通勤時段車次自由座車廂配置數最多到8節，以提升服務品質並加強疏運自由座旅客。
返鄉或收假時段，高鐵不僅，擴大自由座運能，行駛南港-台中區間車配置8節自由座車廂，也機動加開全車自由座列車，並在各車站依旅客前往目的地，引導分流搭乘不同停靠模式列車。
高鐵還會適度開放車間通道、對號座車廂供自由座旅客站立、啟動「車站人潮管制燈號」機制，方便旅客於站外預估等候時間，也會在車站/月台「旅客資訊顯示系統」更新，方便旅客規劃排隊動線。