巷仔內／藍白聯手表決輾壓綠營只是自嗨　三讀重要法案才是玩真的

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立法院昨通過的決議，只是建請案，「建請院會做成決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施」，但行政機關自有裁量權，如何檢討、如何因應，立法院並無置喙空間，除非修法。換句話說，這樣的建請案，如同過去常見的臨時提案、譴責案，都只是提案立委自嗨，行政機關若不給面子，立法院並無任何反制方法。
最近確實很常看到藍白聯手，展現在野黨的高度團結，例如周一的立法院司法法制委員會，也是藍白聯手，通過提案建請監察院調查院長陳菊、監委高涌誠。
但這樣在委員會的臨時提案，比院會的決議案，效率更低，藍白除了出一口氣外，對於陳菊、高涌誠根本不痛不癢。更讓人不解的是，昨天的司法法制委員會初審藍委徐巧芯提案《監察院組織法》，要求監委必須嚴守中立、退出政黨活動。但臨時提案表決通過後，真正重要的修法案，國民黨竟同意民進黨的意見，「擇期再審」。若真的認為監查院已變東廠，盡速修法補救，才是正道，光靠臨時提案，到底能改變什麼？
立委最重要的職權就是審查法案與預算，預算會期是下會期，暫時審不到行政部門的預算，但立法院開議迄今已超過兩個月，卻不見藍或白任一自認為重要的、新國會勢在必行的法案，完成三讀。反而很常在委員會提一些臨時提案，表決勝過民進黨，就覺得完成任務。這是真的有心要推動修法嗎？
不論藍或白，既然聯手可以在立法院過半，可以不必再顧忌民進黨，就請認真看待自己黨團所提的重要法案。520後新閣揆卓榮泰將上任，立法院院會又要邀新內閣備詢，不會有時間處理三讀法案。這樣下去，新國會的第一會期，民眾只會看到這樣吵吵鬧鬧的表決大戰不斷上演，但對現況、改變民進黨執政的「積弊」，一點幫助也沒有。