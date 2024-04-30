韓出口表現強勁！Q1「緊追日本」 有望躋身全球前5大出口國
韓國上季度經濟成長加速幅度超過預期，韓媒《BusinessKorea》日前引述報告稱，韓國汽車、機械與其他關鍵產品出口持續強勁成長之餘，2024年半導體出口也出現復甦，因此統計在今年第一季韓國出口額幾乎可以追上日本，更有望在今年達成7千億美元的出口目標，躋身全球前五大出口國。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓媒報導指出，今年第一季韓國出口額為1637億美元，日本則為1683億美元，雙方出口額差距已縮小至3%以內，為歷來最少。分析師指出，全球對半導體等科技產品的需求一直是韓國經濟的一個關鍵驅動因素，而這種勢頭開始擴大到韓國其他行業，包含半導體、汽車、機械、石化、鋼鐵等關鍵產品都有望出口成長。
出口是驅動韓國經濟成長的關鍵動力，其自去年底以來開始穩定地出現復甦趨勢，今年更有機會首度超越日本。根據海關已公布完整的3月份資料，出口年增3.1％至522億美元，連續第六個月呈現年增長，主要是海外市場對半導體有強勁需求來帶動其出口成長。
韓國經濟極度依賴出口，出口表現好壞經常被形容為「礦坑裡的金絲雀」可以觀察全球景氣變化，而韓國出口至上個月年增3.1％至522億美元，連續第六個月呈現年增長，其中半導體占韓國總出口的15.6%、汽車占11.2%、石油產品占8.2%、石化產品占7.2%。