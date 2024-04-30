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梁朝偉「激吻鞏俐35秒」狂親40次用光底片　韓粉崩潰心痛到失眠

▲梁朝偉（右）在電影《2046》中，激吻鞏俐長達35秒、狂親40次用光底片，韓國粉絲看完心痛到失眠。（圖／CATCHPLAY+）
▲梁朝偉（右）在電影《2046》中，激吻鞏俐長達35秒、狂親40次用光底片，韓國粉絲看完心痛到失眠。（圖／CATCHPLAY+）

記者黃雅琪／綜合報導

國際名導王家衛的經典電影《2046》4K修復版，今（30）日於CATCHPLAY+上架。《2046》集結梁朝偉、章子怡、王菲、木村拓哉、鞏俐、劉嘉玲、張震與張曼玉等重量級巨星卡司。片中梁朝偉飾演的風流浪子周慕雲，周旋在不同的女人之間，與鞏俐一場長達35秒的激烈吻戲，據說拍了快40遍。這場令人看得臉紅心跳的戲，當年上映甚至有梁朝偉的韓國粉絲看完心痛到失眠。

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▲王家衛執導電影《2046》，狂讚鞏俐演技精準到位。（圖／CATCHPLAY+）
▲王家衛執導電影《2046》，狂讚鞏俐演技精準到位。（圖／CATCHPLAY+）
王家衛直誇鞏俐演技了得：「1卷底片有的是400呎、有的是1000呎，鞏俐跟梁朝偉拍吻戲的時候，只要導演不喊卡，她就可以把戲做到整個底片走完才停，我覺得太好了，就換個1000呎的，她還是可以把你的鏡頭吸引到1000呎，直到卡、喊停就沒有了，她可以準確到這個程度，而且每次拍都還不一樣。」

王家衛除了以獨樹一格的電影美學名揚國際之外，開拍前「沒劇本」的作風也非常出名，在拍攝《2046》的時候也不例外，章子怡就曾開玩笑表示，每天拍戲前在休息室做頭髮的時候，最期待的就是從門縫底下塞進來的2頁劇本。

▲電影《2046》片中梁朝偉（左）飾演風流浪子周慕雲，與章子怡也有一段情。（圖／CATCHPLAY+）
▲電影《2046》片中梁朝偉（左）飾演風流浪子周慕雲，與章子怡也有一段情。（圖／CATCHPLAY+）
而王家衛則表示，其實他為《2046》寫了厚厚一疊劇本，但在拍攝了3個月停下來等待演員檔期的過程中，回頭去思考已經拍完的部分，才發現故事的發展有更多可能性，因此之前寫好的劇本就必須修改：「有人說我拍戲沒劇本，我會說是沒有完整的劇本，但我的劇本比誰都厚，只是最後我都會否定自己。我相信每部電影的有自己的生命，不是你去創造它，而是它引導你去創造它。」

電影《2046》描述，1966年周慕雲回到香港，經歷過情感創傷的他，封鎖了心中無數被遺忘的記憶；機緣之下，他搬進了2047號房間，開始動筆撰寫一部名為《2046》的小說。小說中有部神祕列車，能讓人找回失去的記憶。更多王家衛導演的作品如《花樣年華 4K修復》、《重慶森林 4K修復》、《春光乍洩 4K修復》、《東邪西毒：終極版》、《墮落天使》、《愛神-手》、《我的藍莓夜》在CATCHPLAY+影音平台全都看得到。

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