梁朝偉「激吻鞏俐35秒」狂親40次用光底片　韓粉崩潰心痛到失眠

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王家衛除了以獨樹一格的電影美學名揚國際之外，開拍前「沒劇本」的作風也非常出名，在拍攝《2046》的時候也不例外，章子怡就曾開玩笑表示，每天拍戲前在休息室做頭髮的時候，最期待的就是從門縫底下塞進來的2頁劇本。
而王家衛則表示，其實他為《2046》寫了厚厚一疊劇本，但在拍攝了3個月停下來等待演員檔期的過程中，回頭去思考已經拍完的部分，才發現故事的發展有更多可能性，因此之前寫好的劇本就必須修改：「有人說我拍戲沒劇本，我會說是沒有完整的劇本，但我的劇本比誰都厚，只是最後我都會否定自己。我相信每部電影的有自己的生命，不是你去創造它，而是它引導你去創造它。」
電影《2046》描述，1966年周慕雲回到香港，經歷過情感創傷的他，封鎖了心中無數被遺忘的記憶；機緣之下，他搬進了2047號房間，開始動筆撰寫一部名為《2046》的小說。小說中有部神祕列車，能讓人找回失去的記憶。更多王家衛導演的作品如《花樣年華 4K修復》、《重慶森林 4K修復》、《春光乍洩 4K修復》、《東邪西毒：終極版》、《墮落天使》、《愛神-手》、《我的藍莓夜》在CATCHPLAY+影音平台全都看得到。
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