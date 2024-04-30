奧客吃霸王餐！香港餐廳曝照片尋人反挨轟 跟英國餐廳下場大不同
英國日前有間餐廳遇到一家8口吃霸王餐的奧客，氣得在社群網路上公布客人的照片，結果獲得當地人力挺，用消費支持店家，讓老闆直呼很感激。不過，同樣是公布吃霸王餐客人的照片，香港餐廳的遭遇卻大不同，逆風挨轟後自行刪文，下場差很大。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，香港尖沙咀一家餐廳在網路上公布店內監視器畫面，指出影像中的一對男女吃霸王餐，兩人點了130元港幣、約新台幣540元的餐點，用餐後沒有付錢就自行離去。
店家表示，兩人用餐後沒有結帳就一前一後陸續落跑，男子先從廁所後門離開，戴帽子的女子則從正門離去。店家透露，男子去了廁所好幾次，疑似就是在「探路」，懷疑兩人是霸王餐慣犯，公布照片提醒其他同行注意。
貼文一出引發熱議，雖然有不少網友批評吃霸王餐的行為不可取，但也有許多人將矛頭對準店家，認為遇到這種狀況應該報警而不是在網路上公開照片公審。眼見輿論逆風，店家後來便默默將貼文刪除。
對比之前公布吃霸王餐客人的英國餐廳，事發後當地民眾湧入餐廳消費，以實際行動表達支持。老闆表示如今的店內用餐人數比之前增加了2倍，讓他十分感動，兩家餐廳的遭遇實在是大不同。