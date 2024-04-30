IVE〈HEYA〉MV辱華被出征！陸粉控「竊取中國文化」掀中韓論戰
南韓女團IVE睽違半年再度回歸歌壇，昨（29）日推出新歌〈HEYA〉MV，吸引大批粉絲觀看，短短1天就突破千萬觀看次數，招來大量人氣之外，卻也惹火中國大陸網友痛批MV「竊取中國文化」，IVE無端捲入爭議，韓國網友也不忍反擊：「文革燒掉了。」
記者黃雅琪／綜合報導
韓團IVE全新歌曲〈HEYA〉MV昨日上線，MV中運用大量東洋畫元素，卻引來中國大陸網友不滿，他們點出MV中的中式繡花鞋、芭蕉扇、山水畫、中國結等元素，直指IVE剽竊「中國傳統文化」卻自稱是韓國風格，網友痛批「請註明是中國風格！」、「韓國有這種山水嗎？就敢說山水畫是自己的」、「感覺就是改一點然後通過kpop傳全世界，洗腦這就是韓國傳統文化。」
中國大陸網友不只在微博開罵，還找到MV當中畫插畫的插畫家Instagram，在貼文底下惡意留言，消息傳到韓國論壇後引發熱議「他們又發瘋了」、「他們可以用Instagram？檢舉的話不是會被抓嗎？」、「他們真的以為東洋＝中國嗎？」、「一看就知道是韓國風啊，還在那邊胡說。」
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