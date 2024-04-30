中職／林安可雙響砲、陳鏞基猛打賞轟下雄鷹！統一10：2輕取台鋼

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比賽進入4局上，統一發起攻勢，邱智呈、陳鏞基接力敲安，陳重廷也擊出帶有1分打點的右外野平飛安打，台鋼方面洋投哈瑪星也發生暴投失誤，讓統一單局攻下3分超前台鋼。比賽來到6局上，陳鏞基敲出二壘安打後，近況絕佳的林安可連續第2場開轟，這發右外野方向的兩分砲也是他本季的第8轟，全壘打數量持續獨走在全聯盟第一名，同時幫助統一6：1大幅領先台鋼。
哈瑪星挨轟後由楊達翔登板後援，雖然馬上抓到2個出局數，但接連被陳重羽、林靖凱敲出安打，當局台鋼再丟1分。不過台鋼在6局下找到得分機會，兩人出局一、三壘有人的狀況下，換上的代打葉保弟建功，連續纏鬥多球後擊出右外野穿越滾地球形成安打，幫助球隊追回1分，可惜下一棒杜家明遭到三振，留下一、三壘殘壘，台鋼2：6落後統一。
猛獅打線沒有打算放過台鋼，在7局上邱智呈、陳鏞基敲出安打後，林安可在再度敲出右外野方向全壘打，轟出單場雙響炮，並且9局上林祖傑、林安可皆敲出二壘安打，在有分數進帳，最終統一就以10：2大比分領先擊敗台鋼。
統一先發勝騎士主投6.2局被敲7支安打，失掉1分自責失分，並飆出9次三振，輕鬆收下本季第4場勝投，並且也是他跨季的11連勝。統一打線本場維持絕好調，陳鏞基、林安可都是單場4打數敲出3支安打，且林安可繳出單場雙響炮，一人就貢獻5分打點。
另一方面，台鋼先發哈瑪星主投5局被敲6支安打，吞下5分自責失分，且後援的牛棚投手楊達翔、謝葆錡和陳暐皓都有失分。打線部分，王柏融、曾子祐單場都敲出2安，但時常難以串連攻勢，雖然全隊敲出8支安打，只攻下2分，也是落敗的原因之一。
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