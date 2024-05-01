《淚之女王》筆記本燒不壞！起底是愛馬仕商品 皮套高達18600元
由金秀賢、金智媛主演的人氣韓劇《淚之女王》上個月28日播出大結局，還衝出24.85%的收視率，創下韓國電視台新高。劇中被作為洪海仁（金智媛飾）想起回憶的關鍵證據筆記本，被尹殷盛（朴成焄飾）丟到火爐裡，卻沒燒盡。事實上這本筆記本大有來頭，是精品品牌愛馬仕（HERMÈS）的商品，採內頁與皮套分開販售，大陸網友查詢價格，光封套就要價18600元台幣。
記者薛羽彤／綜合報導
《淚之女王》劇中，洪海仁因罹患腦瘤必須手術，但後遺症是會失憶，她為了怕自己醒來後，忘記愛的人是白賢祐（金秀賢飾），將重要回憶都記錄在筆記本裡。但這本筆記本卻被尹殷盛發現丟到火爐裡，然而遭遇下雨又下雪，這本筆記本所幸沒被燒毀，成了關鍵喚起海仁記憶的證據，意外引起觀眾討論。
網友們對於筆記本沒被燒毀的劇情，紛紛表示，「筆記本被丟到爐邊，後續還有淋雨跟下雪，所以沒被燒掉算合理」、「應該是沒拜拜燒紙錢過，不知道紙不能疊在一起燒...」、「可是不懂燒可以直接撕掉或丟垃圾桶就好啊...」、「然後筆記本有夠耐燒，正常紙類一下就燒光了，可能財閥用的名牌筆記本比較耐用。」
有網友起底發現，海仁用的筆記本是愛馬仕在2002年推出的Ulysse筆記本，皮革封套採用荔枝紋路的小牛皮材質製作而成，內頁則是分開銷售，台灣官網並未上架，大陸網友查詢發現筆記本售價為4150人民幣（約新台幣18600元）。內行人指出想要入手完整筆記本，並非隨時都能幸運購入，常碰上不是皮套缺貨就是內頁缺貨。
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