中國五一假期「不見陸客」！香港倒閉潮未歇　因這點「死氣沉沉」

我是廣告 請繼續往下閱讀
余先生不得不做出決定，關閉禮品舖、轉而進行網路販售。他接受採訪時，一邊將未售出的文具和玩具裝進箱子當中，「說起這件事我就想哭，街上遊客很少，就連中國遊客也很少。」
自新冠疫情大流行以來，香港至今努力恢復往日繁榮。有許多外籍人士在疫情解除封鎖後離開，遊客人數也減少至疫情爆發前的一小部分，而香港當地的高租金和勞動力短缺等因素正加劇著當地店家的痛苦，有許多商家描述香港「死氣沉沉」，商店鐵門掛滿了「出租」告示。
會計師出身的香港立法會議員黃俊碩（Edmund Wong）在上週五（4月26日）表示，香港2024年第1季註銷的公司行號超過2萬家，比去年同期增加超過7成。香港餐飲聯業協會會長黃家和（Simon Wong）稱，估計過去一個月約有200至300家餐廳關門，且這一趨勢仍將持續下去。
不過香港特首李家超淡化了對企業倒閉的擔憂，他4月30日時表示，世事多變，各行各業需要適應潮流，會有一些商家不太成功，但也有新的業者進軍香港開業發展。
過去中國五一假期總能為香港購物娛樂商家締造一波消費高峰，然而今年許多商家都不抱著期望。一名在旺角麵店工作的54歲女子表示，「我認為黃金週不會有太大幫助。這條街之前有很多遊客，但現在他們都離開了。」
也有越來越多香港居民選擇跨境到深圳等中國南方城市享受美食、觀光，因為價格、服務都比香港還要好。野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，「香港人北上消費已經成為明顯趨勢。每到週末都會有許多香港人到深圳消費。」
陸挺表示，過去5年，深圳、廣州甚至長沙的物價幾乎沒有太大波動，但香港物價變動很大，這使得香港人選擇往北消費。
在疫情後，香港重新開放與中國接壤的邊境，但旅客回流不如預期。香港旅遊發展局紀錄顯示，2023年赴港陸客旅次比疫情發生前的2019年下降38.9%。2023年香港與中國的口岸重新開放後，中國客平均單日消費額1400元，與2019年的2200港元相比，驟減36.4%。
位於香港北端的邊境小鎮上水曾因中國客爆滿引發民怨，當時他們蜂擁而至，爆買化妝品、藥品和日常生活用品，甚至還因此讓店面租金水漲船高。但如今，上水的生意變得十分冷清，一家化妝品行30歲李姓店主說，當地人大多改去深圳購物，「淡季」來得更早了。
在旺角開漢堡店的李姓男子表示，自從邊境重啟之後，生意反而變得更差，「晚上8點以後就沒人了，假日情況更可怕，沒有觀光客，我們枯坐店裡打瞌睡的時間可能有3小時。」