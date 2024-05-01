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天氣預報／梅雨鋒面到！今明全台防「瞬間大雨」　北台灣整天濕涼

▲今年首波「梅雨鋒面」抵達，今明兩天全台有雨，且要慎防瞬間大雨、雷擊等劇烈天氣。（圖／NOWnews資料照）
▲今年首波「梅雨鋒面」抵達，今明兩天全台有雨，且要慎防瞬間大雨、雷擊等劇烈天氣。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

今年第一波「梅雨鋒面」抵達台灣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今明兩天（5/1、5/2）各地都要小心「雷擊、強風、瞬間大雨」等劇烈天氣，外出務必攜帶雨具，中部以北的氣溫也略降，預估週六（5/4）天氣會好轉回穩。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天清晨有一道「颮線」準備要進入中南部，並伴隨密集的閃電；今明兩天梅雨鋒面在台灣附近徘徊，全台各地都有「局部陣雨或雷雨」的機率，配合「對流系統」發展，要慎防雷擊、強風、瞬間大雨。

由於梅雨鋒面、東北季風增強，北台灣今天氣溫也有下降、明顯轉涼，各地氣溫分佈上，北部攝氏19至26度，中部攝氏19至28度，南部攝氏20至30度，東部攝氏19至28度。

▲明後天鋒面通過，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東北部及東部要留意「短延時強降雨」。（圖／中央氣象署提供）
▲今明兩天梅雨鋒面通過，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東北部及東部要留意「短延時強降雨」。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，週五（5/3）滯留鋒減弱，各地氣溫略升，但仍有「局部陣雨或雷雨」的機率，週末兩天各地多雲時晴，白天氣溫「熱如夏」，各地高溫回到攝氏30度以上，但午後有「局部短暫陣雨或雷雨」的機率。

下週一（5/6）預估有另一波鋒面快速掠過北部海面，一直到下週二（5/7），北部及東半部將轉有局部短暫陣雨的機率。


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