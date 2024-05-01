貼《周處》蔡英文尊者圖喊話刑事局！王鴻薇嗆：怕言論自由？
國片《周處除三害》爆紅後近期引起高度討論，日前有人將片中由金馬影帝陳以文飾演的邪教領袖「尊者」頭像換成總統蔡英文、副總統賴清德等人，被刑事局認定恐涉及觸犯煽惑罪。對此，國民黨立委王鴻薇則在臉書貼出該張梗圖，直言「我現在圖放就在這，歡迎刑事局過來」，並狠酸「民進黨給台灣社會這種言論自由，蔡英文、賴清德在怕什麼?怕鄭南榕追求的言論自由嗎？」
記者王德蓉／綜合報導
電影《周處除三害》中，陳以文所飾演「尊者」林祿和因組織邪教、斂財、洗腦及殺人成為一害，場景角色令人印象深刻；而阮經天飾演的主角「陳桂林」最終消滅了「尊者」在內的邪教團伙。沒想到該劇劇照被網友惡搞，P圖成總統蔡英文、副總統賴清德、準副總統蕭美琴等人，還打上「台灣價值」四字。該圖遭檢舉後，刑事局立刻責由專責單位進行追查，認恐涉及觸犯煽惑罪、違反著作權法相關規定，目前進行偵辦中。
對此，王鴻薇昨（4月30日）晚間直接在臉書貼出該張圖片，「聽說現在這張圖不能發，刑事局會來查水表」；她也喊話，「我現在圖放就在這，歡迎刑事局過來，民進黨給台灣社會這種言論自由，蔡英文、賴清德在怕什麼?怕鄭南榕追求的言論自由嗎？」