蔡淑臻大素顏自拍！只穿一件睡衣躺床 49歲真實長相太驚人
蔡淑臻從走秀名模跨足戲劇圈，2011年憑《犀利人妻》首度入圍金鐘獎女配角，後來兩度角逐女主角都鎩羽而歸，2020年先以《噬罪者》奪下金鐘獎女配角，3年後終於憑《村裡來了個暴走女外科》封后，近來客串話題劇《不夠善良的我們》。蔡淑臻近日在粉專上傳兩張全素顏自拍，奔50歲模樣嚇到上千人，「這皮膚也太好了...」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，蔡淑臻一頭蓬鬆亂髮隨意盤起，臉上目測完全沒有上妝，只穿一件水藍色細肩帶睡衣，慵懶地靠在床上，已經49歲的她，皮膚細緻到不見毛細孔或痘疤，平滑如水煮蛋表面，完全找不到一點瑕疵，狀態可以用無懈可擊形容。
蔡淑臻卸妝後視覺年齡宛如30歲出頭，難想像是即將邁入知天命年紀的中年婦女，網友嘖嘖稱奇，「麥尬！到底是從哪個仙界下凡的...美死我」、「我看到一個在發光的天使！原來是姐姐！皮膚太亮了吧」、「真的好漂亮」、「愛了...」、「妳真迷人」、「超猛！」
模特兒出身的蔡淑臻特別注重保養，曾經分享自己是熟齡肌膚，平時偏愛擦乳霜，因為質地滋潤不油膩，外出做足防曬工作，避免照射紫外線產生斑點，回家後會加強保濕，選用蘆薈成分的保養品鎮定皮膚，輔以美白產品，女神也不避諱地自己會藉由醫美留住臉上的膠原蛋白、緊實度。
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