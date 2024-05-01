鴻海劉揚偉：整體產業景氣中性　AI商機仍帶旺公司營運優於前一年

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然而疫情之後，為了抑制通膨，全球各大央行連續升息，不僅導致了經濟成長的放緩，也對新興市場的購買力產生了負面影響。在此複雜的經濟環境下，客戶的需求和拉貨動能較弱，也對鴻海去年的營收產生了影響。以產品別來看，消費智能、電腦終端及雲端網路產品的營收較前一年有略微衰退，而元件及其他產品的營收則約略持平。
展望今年，劉揚偉指出，預期消費智能及電腦終端等消費性產品仍會受到全球政經局勢影響，但也看到AI與EV的成長機會。有鑒於這些外部因素的不確定性，公司將致力於提高產品競爭力，尤其在目前成長最為快速的AI伺服器市場、以及仍在成長初期的電動車市場，以確保能夠在不斷變化的環境中保持領先地位，並且創造另一個成長動能。
劉揚偉表示，鴻海從上游的模組和基板，到下游的伺服器與機櫃的整體設計和製造，再到資料中心的建置；並且導入垂直整合的存儲器、交換器、以及先進的散熱解決方案，特別是在上游的繪圖晶片（GPU）模組和基板的開發上為鴻海發展AI伺服器的核心策略。
鴻海除了致力於擴大其在上游市場的占有率，同時也開始擴大下游的整機組裝，目標將AI伺服器的市占率提升至與其在整體伺服器市場中的市占率相同。鴻海在伺服器的龐大規模、製造能力、以及垂直整合的優勢，都是可以協助客戶搶佔先機之處。
展望整車布局，劉揚偉指出，已於今年第一季開始陸續交付Model C電動車，這將成為鴻海今年電動車業務的一個重要營收來源，並於今年第四季末進行Model B電動車的量產準備。今年我們將再推出全新的概念車款，並在明年將這些Model拓展至國外。此外，鴻海在美國的俄亥俄州工廠，也已於去年八月開始正式出廠智能純電農用曳引車交付客戶。
此外，鴻海也持續在電動車零組件有所發展。去年10月，在高雄電池中心舉辦上樑典禮，預期今年6月開始生產，並於明年第三季達到年產能120萬度電的生產規模，為電動巴士、乘用車及儲能領域提供所需的關鍵電池產品。而橋頭科學園區的電池工廠也預計在今年啟動，預計明年將達到年產能300萬度電，產品包含電芯、電池包、LFP正極材料、負極材料等，以建立完整的電池產業生態鏈。
劉揚偉指出，在半導體製造領域，晶圓廠業務展現出顯著的成果，成功獲得了多項關鍵半導體製造認證，涵蓋了車用製造與碳盤查等領域。這些認證不僅證明了在技術上的專業與領先地位，也為公司在半導體市場中的競爭力提供了堅實的基礎。在封裝與測試服務方面，封測廠已成功量產驅動IC產品，展現了在完整測試、金凸塊製作與晶片切割技術上的全面能力。整體來說，鴻海具有全球最完整的半導體垂直整合，後續也將全力發展IC設計領域。