今午後「整坨雷雨帶」逼近！梅雨季第一波鋒面到 全台防強風豪雨
梅雨季首波鋒面今（1）日通過台灣，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下午開始會有新一輪降雨訊號，有一坨在台灣西南部附近的「雷雨帶」將逼近，天氣風險公司分析師歐宗學也提醒，這波鋒面雖然不是「典型梅雨鋒面」，但仍不可掉以輕心，今明兩天「全天都可能有雷雨和瞬間大雨」機會，週五（5/3）才會趨緩。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天凌晨有一波雷雨帶替各地帶來強風及大雨，在它離開後，中午前有短暫空檔，預計下午開始才會有新一輪降雨訊號，而海峽南部及東沙島海域正有一坨雷雨帶要特別關注，「雖然未必會整陀跑到台灣上空，但靠近的過程中，會誘發其他雷雨帶發展，因此要注意這坨雷雨帶發展及移動的狀況。」
準環境部長、氣象達人彭啟明也提到，今天是5月的開始，也是梅雨季開端，剛好遇到鋒面南下影響，全天各地頻繁降雨、偶見雷雨、要提防瞬間大雨與強風，且受東北季風影響，今明兩天，北台灣高溫僅攝氏23至25度，早晚更低到剩攝氏21度左右，中南部及花東稍涼，南部高溫仍達攝氏30度。
歐宗學則提及，週五東北季風減弱，但水氣仍偏多，預估各地還是「多雲」為主的天氣，下雨的範圍、強度逐漸縮小。週末兩天水氣少，僅東半部雲量較多並有局部短暫陣雨機會，西半部多雲到晴、午後山區可能有局部短暫雷陣雨。