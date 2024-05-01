勞動基金3月獲利逾2422億元 Q1收益直逼5000億元
勞動部勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至3月底，勞動基金規模為6兆4195億元，收益數為4949.6億元，直逼5000億元，收益率8.3%，3月單月收益數為2422.1億元，相關投資收益穩定增長。
記者許家禎／台北報導
其中，新制勞退基金規模4兆1838億元，收益3331億元、收益率8.22%；舊制勞退基金規模1兆184億元，收益數847億元、收益率10.11%。勞保基金規模為9941億元，收益率8.59%；就保基金規模為1,685 億元，收益率1.86%；勞職保基金規模為370億元，收益率0.41%；積欠工資墊償基金規模為177億元，收益率4.63%。
另外，衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為5609 億元，收益率為8.46%；受農業部委託管理之農民退休基金規模為155億元，收益率為7.74%。勞動部勞動基金運用局指出，美國核心CPI高於預期，雖然通膨恐維持高檔，但年內降息的預期暫未改變。而台灣央行意外升息1碼，但景氣燈號連2綠，顯示景氣復甦格局不變，樂觀情緒帶動3月份金融市場高檔震盪走升，帶動基金投資績效亮眼。
整體而言，通膨數據反覆，各主要國家利率水準仍維持高檔，加上地緣政治衝突不斷，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效率，以提升基金長期投資效益。