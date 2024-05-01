名家論壇》吳崑玉／送花蓮組合屋　其實是一種對台灣的羞辱

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就算要住組合屋，恐怕也用不到對岸的組合屋，慈濟的組合屋不但夠用，而且品質世界知名。接下來就要進入颱風季，花蓮又是最大也最頻繁的迎風面，但對岸的方艙或組合屋，設計上從來沒考量過颱風豪雨的摧殘，頂不頂得住颱風恐怕是個很大的問號？所以，內政部次長花敬群明白表示，台灣現下似乎並不需要對岸的組合屋。說得也是，有旅館住，誰會去住組合屋呢？
問題不是台灣有沒有需要組合屋，而是對岸為什麼要硬塞給花蓮王組合屋呢？花蓮王為什麼不婉言拒絕，還要叩謝受賞呢？花蓮王鐵定是最清楚花蓮受災體量與災民狀況的，對岸的情報工作也不會做到如此之差，完全不知道花蓮並不需要組合屋。就算不知道，花蓮王也可以清楚跟對岸說明。到底是一來一往根本沒說清楚狀況，雙方都在體制內卻狀況外？還是對岸有意為之，以最低成本創造一個「台灣很慘，需要大陸救援」的虛假故事呢？我直覺認為後者的機率比較大，因為對岸的對台情報工作絕對沒有那麼爛。
這個送組合屋的故事，主軸邏輯是要告訴大陸民眾與國際，花蓮地震震得台灣很慘，災民餐風露宿沒有地方住，只倒幾棟房子的新聞都是假的，慘況都是被民進黨政府給遮掩掉了。而且民進黨政府完全不管災民死活，國民黨立委才跑來求援，大陸好心提供組合屋給他們住，讓他們有個臨時安置的棲身之地。這個故事邏輯只能有這種走法，才有整體的合理性。就像送一盒普拿疼給住頭等病房剛開完刀的病患，那不是送水果之類的慰問調理，而是覺得他窮，買不起藥，給你點恩賞減輕疼痛來著。
這不叫關心慰問，而是貶損羞辱。我就不懂，災民們都可以住旅宿了，誰要去住大陸組合屋？難道是花蓮王突開腦洞，想要開展觀光，於是舉辦個「花蓮地震體驗團」，專招陸客來花蓮住組合屋，搖個四天三夜再回去？還是陸客來了要住旅宿，再把災民們趕去住組合屋？或是花蓮王真心覺得，大陸的組合屋住起來，比台灣人的旅宿都要舒服、溫暖、而且安全？怎麼看，這個組合屋的捐贈，既沒有實際需要，也沒有實用價值，除了表示台灣很慘很亂以外，還有什麼宣傳效益？請問，那個台灣人會為此拍手叫好？
這就讓我更看不懂了。身為最清楚花蓮災情與災民需要的當事人，花蓮王為什麼要接受這批簡直是在羞辱台灣人的捐贈？難道是花蓮王向對岸誇大了災情，當下收不回來？還是不敢向對岸說明台灣建築防震已有相當大的進步，所以使得震災規模限縮得很小？或是向對岸清楚說明，政府已經採取必要措施妥善安置災民，其實需要的是重建大樓的龐大經費？也許，花蓮王心底想的是，從對岸手上套個幾十億重建經費，但對岸卻只給他兩塊餅乾塞塞牙縫？不管真實動機為何，這批羞辱性極強的組合屋，花蓮王是接旨謝恩了，接下來，恐怕還是得支起來，沒人住也就只好讓縣府員工當宿舍住了？然後繼續協助對岸編那個虛假的救援故事，繼續罵台灣很爛，讚美對岸很好。
這是許多自栩為兩岸話事人的政客們，自欺欺人的最大悲哀。他們總以為自己在做一件偉大的事，總把自己吹成一個無比大尾的人物，兩手空空，卻自比張儀、蘇秦，只憑一張嘴，便可以合縱連橫，身掛六國相印。以為自己的才幹與人脈，當不成俾斯麥、梅特涅，也起碼像個李光耀，足以在大國之間調和鼎鼐，傳遞訊息，化干戈為玉帛。問題是，你一不是那個等級的人物，二沒有那個才幹與智慧，三不在執政者的位子上，又沒有雙方執政者的授權與認可，你憑什麼讓當權的執政者聽你的？憑什麼當兩岸的話事人？從頭到尾，這些人只會學《讓子彈飛》裡那個馬邦德的口氣說:「想掙錢，就得跪著掙！」結果也就只能當個汪精衛，明明就是投敵賣國，自己也有在那裡做生意，卻總要說自己是為了避免生靈塗炭，蒼生為念，曲線救國。花蓮王一直在講「破冰之旅」，但這個名詞是2005年連戰第一次訪陸時的招牌，其取連家而代之的心思昭然若揭。問題是，現在這個冰可不是當年那個冰，當年美中關係春暖花開，兩岸的冰只剩薄薄一片，一踹就碎。現在美中關係可是冷凍庫，你躺在那兒想臥冰求鯉，破冰開路，怕是只會讓自己凍成了冰雕連，直接抬出去等火化。
更可悲的是，花蓮王看不清的事，台灣大多數人看得可清楚了。NOWnews民調中，將近七成人民不認同花蓮王訪陸之行，便是紮實的打臉。花蓮王說他「勇敢承擔，不會憂讒畏譏。」這種雖千萬人吾往矣的氣魄令人感佩，那就隨他去吧！孟子的話也引了，連戰的招牌也山寨了，阿姆斯壯的台詞也給抄了，還是要「義無反顧拼一次」，滿足的只是他個人的虛榮心，那就讓他去吧！反正夸父愛逐日，小傅愛破冰，曬成人乾還是凍成冰棍？都隨他去吧！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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