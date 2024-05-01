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遭溫朗東爆「送里民柚子雞蛋」疑賄選　徐巧芯這麼說

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／資料照片）
▲國民黨立委徐巧芯。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦因涉詐遭羈押，但卻被週刊爆料徐巧芯丈夫劉彥澧及丈夫的母親對案件早就知情，還透過律師要求同被收押的林于倫翻供認罪。對此，日前與徐巧芯進行了隔空罵戰的時事評論員溫朗東表示，媒體報導該律師姓羅，讓他想到1名律師羅盛德，該名律師與劉彥澧及劉向婕熟識，並再度爆出徐巧芯去年9月辦活動時發給住戶一份柚子、一盒雞蛋、一份沙琪瑪，質疑「算不算賄選？」對此，徐巧芯做出回應，

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溫朗東昨表示，「新爆料來了！各位準備好吃烤雞了嗎？」他說，林于倫、劉向婕的律師羅盛德，同時也是「中華民國都市更新研究發展」的理事，現在證據顯示，徐巧芯去年9月24日跟「中華民國都市更新發展協會」一起在區民活動中心辦活動，給里民住戶一戶一份柚子跟一盒雞蛋，再加碼一份沙琪瑪。他也提出3大質疑，第一，徐巧芯送的禮品有沒有超過30元？算不算賄選？第二，協辦選舉活動的都更協會，是否就是劉彥澧跟羅盛德的協會？第三，協會的經費來源，跟詐騙集團有沒有關係？

對此，徐巧芯表示，被告或原告都有請律師的權利，不需要對律師做莫須有的指控。、此外，她也說，在里上跟里長合辦活動都很正常，若覺得有不法歡迎檢舉，「協會主要是協辦，但我出資」。她也重申自己不認識林于倫及其妻子，「我手上的音檔不是他老婆或是我婆婆給我的，是劉向婕（徐巧芯大姑）的友人給我，當時授權給我播放的部分只有杜丙程說話的部分，完全沒有提到外遇」。

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