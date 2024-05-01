影／中國再度以水砲射擊菲律賓船艦！造成艦隊毀損引熱議
4月30日菲律賓船艦在南海民主礁附近遭中國海警船攻擊受損，並且菲律賓政府批評中方又出動浮動屏障阻擋船隻前往民主礁，同時披露菲律賓船隻遭中國船艦「夾擊」的畫面，引發熱議。
國際中心/綜合報導
菲律賓海巡署發言人塔雷拉（Jay Tarriela）發表聲明，稱4月30日菲律賓船隻在民主礁（中國稱「黃岩島」，菲律賓稱「帕納塔格礁」Kulumpol ng Panatag，國際稱斯卡伯勒礁Scarborough Shoal）附近進行合法海上巡邏時，遭遇4艘中國海警船與6艘中國海上民兵船阻撓。
聲明內容強調，中方船隻採取危險動作，並以高壓水砲攻擊，其中菲國海巡艦艇遭兩艘中方海警船分別出動高壓水砲夾擊，導致欄杆與頂篷損壞。菲律賓政府直言，菲國艦艇此行主要任務是為菲國漁民補給燃料與食物，海巡船受損是「中國海警騷擾菲國船隻」的證據，但菲國船隻「不會退卻」，「會堅定採取正當行動支持菲律賓漁民，確保他們的安全」。
民主礁位在菲律賓專屬經濟海域，主權不屬於任何國家，但中國已佔據民主礁及周圍潟湖十多年，並與鄰國產生多次衝突。國際仲裁法院2016年曾裁定中國的主張並無法律根據，但北京當局不承認仲裁結果，依然在當地填海造陸或興建軍事基地。