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許維恩女兒「吞別針吐血」！嚴重恐腸穿孔　醫警告：4物品快收好

▲藝人許維恩與王家梁去年生下女兒「忒忒」，近日忒忒卻發生誤食別針的意外，讓夫妻倆相當憂心、自責。（圖／許維恩臉書）
▲藝人許維恩與王家梁去年生下女兒「忒忒」，近日忒忒卻發生誤食別針的意外，讓夫妻倆相當憂心、自責。（圖／許維恩臉書）

記者張志浩／綜合報導

藝人許維恩與王家梁去年生下女兒「忒忒」，目前已10個月大，怎料今（1）日凌晨，許維恩發文表示女兒誤食別針，後續出現臉色發白情況，所幸吃粥時有將別針吐出，雖然帶有血絲，但送醫後並無大礙，對此過敏專科及兒科專科醫師王韋力提醒，育兒時一定要有「孩子什麼都會往嘴塞」的觀念，將危險物品收好，尤其別針類一定要將尖銳端收起，若不慎進入體內，嚴重恐導致腸穿孔、需要開刀處理。

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王韋力表示，打開的別針被幼童塞進嘴裡是很危險的事，除了可能刺傷口腔、喉嚨外，若進到腸道中「一定吐不出來」，雖然別針進入體內後，腸子會不斷蠕動去閃躲尖銳端，但仍會可能會有腸穿孔的危險。

▲許維恩10個月大的女兒誤吞別針，吐出來的粥還帶有血絲。（圖／許維恩臉書）
▲許維恩10個月大的女兒誤吞別針，吐出來的粥還帶有血絲。（圖／許維恩臉書）
醫示警：「4物品」誤吞危險快收好

王韋力指出，當發現孩童因不明原因呼吸困難時，首要處理方式就是送醫，醫師確認有異物進入後，會先採X光照射並確立位置，最後評估是否開刀取出。不過要提醒父母，遇到類似情況，若不確定「孩子吞下什麼時」，建議避免使用「哈姆立克法」或按壓身體的方式，以免尖刺物加重傷害身體。

王韋力也分享，過往臨床經驗，孩子推下異物，大部分可以順利從腸胃道排出，只有10％至20%需透過內視鏡取出，1%可能需要開刀。其中最常見就是硬幣，其次是魚刺。而原則上有4種物品吃下肚，對孩童特別危險。

1、長度超過5公分、寬度超過兩2公分（5元硬幣直徑為2公分）。

2、尖銳物品。

3、水銀電池或強腐蝕性物品。

4、兩個以上的磁鐵或硬幣。

以許維恩女兒本次情況來說，別針若進入體內是「關閉的」，就可以先做觀察、評估後續危險性，但若是「打開的」，基本上一定要立即取出，再詳細檢查幼童身體狀況。

王韋力強調，從別針、硬幣、巴克球等，孩童誤食異物的案例層出不窮，在育兒過程中，將這些危險物品收好是最基本的事，此外，一定要有「小孩什麼都能往嘴爸、鼻孔、耳朵塞」的觀念，檢視家中各式物品的安全性，避免尖銳物品露出，例如小孩奶嘴上的掛針，就是容易被吞下的小東西。

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