名家論壇》方野／台南議長無罪　藍白爆料可信度是「零」！

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近年選舉有許多假消息的受害者，例如陳時中因為疫苗價差被名嘴指責貪污，連帶衝擊台北市長選舉，吞下綠營有史以來在北市長選舉最低票。新竹市也因為莫名其妙的球場土壤問題，讓原本高民調的林智堅無法順利交棒市長給同黨候選人。處於假消息暴風圈卻倖存的縣市，似乎只剩下台南。
台南市長黃偉哲在兩次選舉險勝對手，被部分北部綠營人士認為城市光榮感衰退中。但這種說法是不瞭解大環境，尤其假消息幾乎被主流媒體照單全收的情況下，就算公開澄清也可能被大量假消息覆蓋。高雄因為對陳菊市府的各種假消息被翻盤過一次，台南能夠在假消息鋪天蓋地介入選舉的情況下倖存兩次，除了靠選民的智慧，就是靠地方施政帶來的光榮感。
最近棒球圈有兩則消息，可以證明台南建設有感。一則是桃園球隊因為桃園主場修不好，只好流浪到台南棒球場，結果出現統一獅在台南變成客隊迎戰樂天桃猿的奇特景象。另一則是統一獅戰績顯著提升，可能跟台南市府新蓋的五座棒球場有關，部分球迷認為場地品質提升也拉高訓練效果。
其實台南市府近年的建設真的不差。甚至可以說，台南選情之所以無法被謝龍介等人的烏龍爆料影響，是因為選民對綠營執政還有期待。
如果回過頭來看近期選舉成果，台南已經連續兩屆拿下總統大選綠營得票率最高。在縣市選舉上，黃偉哲領軍的台南隊，拿下三長（市長、正副議長），泛綠陣營在地方議會席次過半。這是六都中唯一大滿貫的選舉成績，也是台南縣市合併以來，綠營最佳的成績。
在許多施政上，台南也做出其他縣市羨慕的成績。例如新北市議員就曾質疑，為何新北市無法像其他五都一樣老人健保和假牙都免費。台中市議員質詢時指出台中自來水接管率六都最低，有的里竟然不到6成，而台南自來水接管率超過99%，超過新北桃園等縣市，是六都最高。
就連今年旱季時出現水情燈號的是中北部，反而在台積電逐年擴產的台南，居然水情毫無影響，南科管理局更公開感謝台南市府供應半導體業者再生水，讓晶片製造不受影響。深植人心的政績，確實讓部分台南選民對假消息產生免疫力。
太過戲劇化的台南弊案假消息，目的是用來蒙蔽其他縣市民眾，透過渲染成全國話題，達成「出口轉內銷」的手法，讓台南民眾因為外縣市的看法，而對自己的城市產生質疑。然而，施政的良莠、日子過得如何，還是住在當地的人最清楚。當新聞話題過去，生活回歸正軌，那些錯誤的抹黑爆料，終究不敵實際施政的建設成果。
●作者：方野／資深媒體人
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