兒童節送「沒功課」大禮 議員兒怒大人都在騙小孩！中市府回應了
台中市長盧秀燕上月初宣佈，今年兒童節週送「不背書包、不穿制服、走出教室、不用寫作業」等4項大禮給全市小朋友，羨煞其他縣市孩子們。但市議員江肇國今天指出，全市244所小學，4項都達成的不到一半，讀小學的兒子甚至用嘲笑口氣說「作業只有這一堆而已啦」！他奉勸大人不要騙小孩。市府表示盧秀燕是「鼓勵」老師不出作業；教育局長蔣偉民強調，明年一定要求各校徹底執行。
記者顏幸如／台中報導
江肇國今（1）日與周永鴻聯合質詢時指出，台中市長盧秀燕4月2日在市政會議中表示，4月第一星期的兒童節週，台中市教育局將送給孩子們4項兒童節禮物，包括不背書包、不穿制服、走出教室、不用寫作業等。這4項大禮早在10幾年前胡志強時代便實施過，盧秀燕要恢復，家長和孩子們都很開心。
江肇國說，清明連假時他問讀國小的兒子說「你們這幾天都沒有作業吧？」孩子冷冷回「沒作業？只有這一堆而已啦！」還說大人所謂的兒童節禮物，都只是騙小孩而已。
江肇國向教育局要統計資料，發現全市244所小學，送出4項「禮物」的只有121家，連一半都不到！有1/4的學校還是在清明連假出了作業。他表示不出作業並不像呼籲企業加薪那麼困難，教育局立意良善，但推動「未來主人翁，今年我做主」的兒童節主題，事前有和學校充分溝通嗎？還是老師們看新聞才知道？他提醒若做不到就別畫大餅，先昭告「市長要送孩子們一個大禮喔」！到最後什麼都沒有，孩子們會覺得自己年幼可欺，期待落空後心裡很受傷。
副市長鄭照新答詢時表示，市府絕對童叟無欺，市長盧秀燕當時說的，是鼓勵各校不出功課。教育局長蔣偉民表示，先前已發文請各校貫徹執行，明年會繼續推動，並嚴格要求徹底執行。